أنشيلوتي يعترف: لاعبو تونس سببوا لنا مشاكل والمباراة كانت درساً

اعترف مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً)، بأن منتخب تونس سبب للاعبيه صعوبات، ولا سيما في الشوط الأول من المواجهة التي دارت مساء أمس الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية، وانتهت بالتعادل (1ـ1)، حيث تقدّم "نسور قرطاج" قبل أن يخطف منتخب "السامبا" تعادلاً في نهاية الشوط الأول، كما أضاع منتخب البرازيل ركلة جزاء في الشوط الثاني من المواجهة.

وفي تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة، تحدث أنشيلوتي عن الصعوبات التي وجدها رفاق نجمه فينيسيوس جونيور، وقال: "أعتقد أن الفريق الآن أفضل من ذي قبل، كل المباريات مهمة. اليوم أيضاً درس جيد لنا، فعندما نواجه هذا النوع من الفرق بتشكيلة دفاعية قوية جداً، علينا أن نتصرف كما فعلنا في الشوط الثاني حيث لدينا فرصة الفوز بالمباراة، لقد لعبوا المباراة بالطريقة التي كان من المفترض أن يلعبوها". وقد سيطر منتخب البرازيل على الشوط الثاني من المباراة بشكل واضح وتوفرت له فرصة في الوقت البديل ولكن كرة استيفاو ويليان وجدت القائم.

وخاض منتخب تونس المباراة بطريقة جديدة، حيث اعتمد مدربه سامي الطرابلسي على ثلاثة لاعبين في محور الدفاع للحدّ من خطورة منافسه وكسب الرهان في أول 45 دقيقة أساساً، في وقت اختار فيه أنشيلوتي الاعتماد على معظم الأسماء الأساسية التي شاركت في لقاء السنغال ودياً قبل أيام قليلة وانتصروا بنتيجة (2ـ0) وهذه الأسماء يفترض أن تكون حاضرة في كأس العالم 2026.