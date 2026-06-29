- قاد كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل لتأهل صعب في كأس العالم 2026 بعد تأخره أمام اليابان، حيث أجرى تغييرات تكتيكية حاسمة في الشوط الثاني، أبرزها إدخال إندريك لتعزيز الهجوم. - استعاد أنشيلوتي ذكرياته مع ريال مدريد، حيث حقق البرازيل الفوز بهدف في الوقت البديل، وهو سيناريو مألوف للمدرب الإيطالي في الأوقات الحاسمة. - تألق كاسيميرو في وسط الميدان وسجل هدفاً حاسماً، بينما أظهر إندريك وفينيسيوس أداءً مميزاً، مما يعكس نضجهم تحت قيادة أنشيلوتي.

تفادى منتخب البرازيل بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي (67 عاماً)، وداع كأس العالم 2026، منذ الدور الثاني، بعدما تأخر منتخب "السامبا" في الشوط الأول أمام اليابان (0ـ1)، الاثنين، قبل أن تتغير المعطيات في الفترة الثانية، ويحقق منتخب البرازيل تأهلاً صعباً ومستحقاً، حيث لعب أنشيلوتي دوراً كبيراً في ترجيح كفة بطل العالم خمس مرّات سابقة.

واستعان مدرب البرازيل بالدهاء التكتيكي الذي عُرف به في تجاربه مع الأندية، وخاصة مع ريال مدريد الإسباني، ذلك أنه في الفترة الثانية سحب لوكاس باكيتا لاعب الوسط المصاب، وأقحم قلب الهجوم إندريك، الذي يعرفه جيداً بما أنه كان وراء التعاقد معه من قبل ريال مدريد، والذي رحل في الميركاتو الشتوي الأخير مُعاراً إلى ليون الفرنسي. وهذا التعديل منح البرازيل عمقاً هجومياً كان مفقوداً في الشوط الأول، مع مزيد التعديلات التكتيكية التي قلبت المعطيات بشكل كامل في الفترة الثانية، إثر شوط أول شهد تفوقاً يابانياً واضحاً في وسط الميدان بشكل أساسي.

كما استعاد أنشيلوتي ذكرياته مع ريال مدريد الإسباني من خلال أبطال المباراة أو السيناريو النهائي للمواجهة، فمنتخب "السامبا" حقق التأهل بهدف في الوقت البديل وهو سيناريو عاشه المدرب الإيطالي في تجربته مع النادي الملكي في عديد المناسبات، خاصة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان فريقه يصنع الفارق في الأوقات الحاسمة، ومعظم الفرق تحولت فرحتها بالتقدم في النتيجة أمام "الميرينغي"، إلى نكسة في نهاية المباريات.

أما أبطال المباراة، فإن معظمهم عاش تجربة مع المدرب الإيطالي في ريال مدريد، فقد كسب كاسيميرو التحدي وأظهر أنه قادر على تقديم الإضافة، بما أنه سجل هدفاً، ولكن الأهم دوره الكبير في وسط الميدان، وقد أصرّ أنشيلوتي على الاعتماد عليه أساسياً رغم الانتقادات، ورغم أنه أنذر في الشوط الأول فإنه لم يستبدله بما أنه كان مهماً للتوازن الجماعي. أما إندريك، فقد أعطى دخوله دفعاً قوياً لمنتخب البرازيل، وأظهر أنه يستحق مستقبلاً مكاناً أساسياً، ولا سيما أنه لعب بروح معنوية عالية، في وقت كان فيه فينيسيوس نجم اللقاء. فرغم أنه لم يسجل للمرة الأولى في هذه النسخة من كأس العالم، إلا أنه كان وراء كل الهجومات الخطيرة لمنتخب بلاده وعانده الحظ في مناسبة ولكن ما قدمه يظهر أنه بلغ مستوى النضج الذي افتقده في بعض الفترات مع ريال مدريد، ولهذا فقد كانت المواجهة عبارة عن استعادة لتألق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي.