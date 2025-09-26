أنشيلوتي يستعيد الذكريات: فصلي من بايرن الأكثر قسوة في مسيرتي

- كارلو أنشيلوتي يستعرض في سيرته الذاتية الجديدة تجربته في بايرن ميونخ، واصفاً إقالته بأنها الأكثر قسوة في مسيرته، رغم تحقيقه الدوري الألماني ولقبين في السوبر المحلي. - يوضح أنشيلوتي أن طبيعة الإقالة كانت غير عادلة، حيث واجه تعقيدات في اتخاذ القرارات بسبب مجلس إدارة متنوع، واعتبر أن الإدارة لم تقدر إنجازاته. - تجربة بايرن ميونخ تظل علامة فارقة في مسيرة أنشيلوتي، حيث عاش لحظات غريبة مع الإدارة، واعتبرها جرحاً مفتوحاً في عالم كرة القدم.

استعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعضاً من أبرز محطات مسيرته الكروية، وتوقف مطولاً عند تجربته في الدوري الألماني، إذ أكد أن فصله من بايرن ميونخ كان الأكثر قسوة في مسيرته، جاء ذلك في مقتطفات من سيرته الذاتية الجديدة التي تحمل عنوان الحلم: كيف تفوز في دوري الأبطال، والمقرر صدورها مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، جانباً من حياة صاحب المسيرة المليئة بالألقاب والنجاحات في ميلان وتشلسي وريال مدريد، وأوضح من خلال كتابه أن تجربته مع بايرن كانت استثنائية، ليس لأنها كانت قصيرة نسبياً، بل بسبب طبيعة الإقالة وظروفها التي وصفها بأنها غير عادلة. فقد تولى قيادة العملاق البافاري في صيف 2016، وقاده لتحقيق الدوري الألماني إلى جانب لقبين في السوبر المحلي، لكنه وجد نفسه خارج أسوار النادي بعد 15 شهراً فقط، إثر خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي في كتابه: "تفوّقنا في الدوري بفارق 15 نقطة، وهو إنجاز أكبر مما حققه غوارديولا في آخر موسمين، لكن الإدارة لم تعتبر ذلك نجاحاً، بل مجرد الحد الأدنى المطلوب". كما أشار إلى أنه عاش أجواء مختلفة تماماً عما عرفه في أندية أخرى، إذ لم يكن يتعامل مع مالك واحد يفرض قراراته، بل مع مجلس متنوع يجمع رموز النادي التاريخيين، الأمر الذي جعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً.

وتحدث أنشيلوتي عن لحظات غريبة عاشها داخل غرف الملابس، عندما تلقى أوامر من الإدارة بفرض الانضباط عبر قراءة قائمة من التعليمات على اللاعبين، وهو ما رآه أمراً مهيناً بالنسبة لفريق يضم نجوماً من الصف الأول. وأضاف: "وقفت أمام اللاعبين، أخرجت الورقة من جيبي، وقلت إن لدي أوامر بقراءة هذه القائمة. كانت طريقتي لأُظهر أنني غير مقتنع بها".

أما ليلة السقوط أمام باريس فكانت النقطة الفاصلة، حين خرج كارل هاينز رومينيغه ليؤكد أن ما شاهده لا يُمثل بايرن ميونخ، وشدد حينها على أن النادي سيستخلص العبر سريعاً. بعد ساعات قليلة، جاء قرار الإقالة الذي وصفه أنشيلوتي بأنه "الأكثر قسوة في مسيرته كلها". ورغم النهاية المؤلمة، يذكر أنشيلوتي أن خليفته يوب هاينكس أعاد بايرن إلى نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يخرج أمام ريال مدريد، النادي الذي مثّل المحطة الأهم في مسيرته التدريبية. بالنسبة للمدرب الإيطالي المخضرم، ستظل تجربة بايرن علامة فارقة، وجرحاً مفتوحاً يختصر معنى القسوة في عالم كرة القدم.