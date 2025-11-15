أنشيلوتي يرشح 6 منتخبات للفوز بمونديال 2026 ويشيد بالمغرب

كشف المدير الفني لـمنتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً)، عن المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، مشيداً في الوقت نفسه ببعض المنتخبات التي قد تحقق مفاجآت مدوية، كما هو الحال مع منتخب المغرب تحت قيادة المدرب وليد الركراكي.

وقال أنشيلوتي، في حوار مطول مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الجمعة، عن المنتخبات المفضلة لحصد اللقب العالمي: "المنتخبات المعتادة: فرنسا وإسبانيا وإنكلترا وألمانيا والأرجنتين والبرتغال، لكن احذروا، مع 48 منتخباً ستكون هناك بالتأكيد مفاجآت، سنلعب ضد منتخب السنغال، الذي فاز على إنكلترا (3-1)، وهم أقوياء جداً، وكذلك المغرب الذي يقدم أداءً ممتازاً، يجب أن نكون جاهزين ومستعدين".

وأضاف أنشيلوتي، في حديثه عن خوض مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى: "هذا يمنح شعبية ورؤية أكبر للمنافسة، لأنه يزيد قاعدة الجمهور، وهذا أمر إيجابي، من ناحية المنافسة، الجدول الزمني جيّد، ولا يزيد عدد المباريات كثيراً. عملياً هناك جولة إضافية فحسب، أتوقع كأس عالم رائعة، وسنرى ماذا ستسفر عنه القرعة، خاصة من الناحية الجغرافية، لأن المباريات ستقام في ثلاث دول وقد تؤثر الملاعب على النتائج".

وعرّج المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني في حديثه على حظوظ المنتخب البرازيلي في المونديال، قائلاً: "الفكرة الشائعة عن المشجع البرازيلي هي أنه معتاد على مشاهدة كرة القدم الجميلة، وأن هذا هو المعيار الأول للحكم، لكن هذا غير صحيح، البرازيليون يريدون رؤية منتخب بلادهم يفوز بكأس العالم، بالطبع، إذا لعبت جيداً تزيد فرصك في التقدم، لكن في 1994 و2002 كان لديهم مهاجمون رائعون وفازوا بفضل دفاع متماسك جداً، وأعتقد أن الأمر سيكون نفسه في المونديال المقبل. لدينا لاعبو خبرة على مستوى عالٍ وشباب موهوب، ونحن محاطون بشغف لا يُصدق، يطلبون منا الفوز بكأس العالم، وهذا ما سنحاول فعله، البرازيل تنتظر منذ مدة، يريدون اللقب السادس".

أما بالنسبة لمنتخب إيطاليا، الذي سيخوض الملحق الأوروبي على الأرجح، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، فقال أنشيلوتي: "سيتعين على الأزوري مرة أخرى القتال عبر الملحق، أي مواجهة إقصائية معقدة، آمل أن يتأهل، يجب أن يفعلوا ذلك، وبصراحة أعتقد أنهم سينجحون، وبعد ذلك سنلتقي في النهائي، سيكون الجميع سعداء، الإيطاليون والبرازيليون، وأنا على نحوٍ خاص، وعاطفياً بالنسبة لي سيكون ذلك رائعاً".