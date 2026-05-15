أنشيلوتي يدعم مورينيو لتدريب ريال مدريد ويوجه إليه رسالة

- كارلو أنشيلوتي يدعم تعاقد جوزيه مورينيو مع ريال مدريد لموسم 2025-2026، مشيراً إلى قدرته على تحقيق نجاحات رغم خسارة الفريق لبعض اللاعبين المهمين مثل كاسيميرو وكروس. - أنشيلوتي يؤكد على أهمية الأجواء داخل ريال مدريد، مشيراً إلى ضرورة إعادة بناء الفريق لتحقيق التوازن والنجاح، وليس فقط الاعتماد على الجودة الفنية. - الاتحاد البرازيلي يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2030، حيث يستعد لقيادة المنتخب في كأس العالم 2026، مع وعود بتحقيق المزيد من الانتصارات.

تحدث مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي (66 سنة)، عن إمكانية قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لنادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل 2025-2026، مع اقتراب مغادرة المدرب الإسباني، ألفارو أربيلوا. وأمسى مورينيو، الذي يقود نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، من أبرز المرشحين لقيادة ريال مدريد الموسم المقبل، وهو الأمر الذي دفع أنشيلوتي لدعم خيار تعاقده مع النادي الملكي، من أجل محاولة العودة إلى منصات التتويج وتحقيق الألقاب المحلية والأوروبية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع ذي أثلتيك البريطاني، اليوم الجمعة، موجهاً رسالة خاصة إلى مورينيو: "يُمكن لمورينيو أن يصنع عملاً رائعاً، تماماً كما فعل مع كل الأندية التي دربها خلال مسيرته. إذا عاد إلى ريال مدريد، فسأكون سعيداً جداً له. يُمكنه أن ينجز عملاً عظيماً، مع العلم أنّ الفريق خسر بعض اللاعبين المهمين حقاً مثل كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيمة، وناتشو".

وتابع أنشيلوتي حديثه عن إمكانية تدريب مورينيو لريال مدريد: "إن الأجواء السائدة داخل الفريق مهمة، وهي تنبع من هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بشخصية قوية وقيادة مميزة. يحتاج ريال مدريد إلى وقت لإعادة بناء هذه الأجواء داخل الفريق، التي حققت له كل هذا النجاح. الأمر لا يقتصر على الجودة الفنية فقط، بل يتطلب النجاح أيضاً خلق توازن جيد في النهاية".

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن تجديد عقد أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي حتى عام 2030، في بيان رسمي ذكر فيه: "لا تزال البرازيل تحت قيادة أحد أعظم المدربين في التاريخ. الالتزام، والمثابرة، والثقة لقيادة المنتخب البرازيلي إلى آفاق أوسع. الرحلة مستمرة، وكذلك حلمنا"، في وقت وعد فيه المدرب الإيطالي في تصريحات نشرها البيان الرسمي للاتحاد بـ"المزيد من الانتصارات، المزيد من الوقت، المزيد من العمل".

ويستعد المدرب الإيطالي لقيادة منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، سعياً من أجل تحقيق الإنجاز والوصول إلى المباراة النهائية للبطولة العالمية التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيفتتح "السيليساو" مشواره في المونديال أمام منتخب المغرب، ثم سيواجه منتخب اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتخب هايتي.