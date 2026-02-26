أنشيلوتي يحدد موعد حسم مشاركة نيمار في المونديال

- كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، لم يقرر بعد مشاركة نيمار في كأس العالم 2026، رغم غيابه الطويل بسبب الإصابة وتحسن حالته البدنية مؤخراً. - صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن أنشيلوتي لن يستدعي نيمار للمعسكر المقبل في مارس، حيث ستواجه البرازيل فرنسا وكرواتيا، لكنه لم يغلق الباب نهائياً أمام مشاركته في المونديال. - الجهاز الفني يراقب تطور حالة نيمار الصحية، وفرص مشاركته تعتمد على تحسنه، حيث يطمح في تحقيق اللقب السادس للبرازيل في كأس العالم.

اقترب مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) من حسم قراره بشأن مشاركة لاعب سانتوس نيمار (34 عاماً) في كأس العالم 2026، ذلك أن لاعب باريس سان جيرمان سابقاً غاب عن منتخب بلاده منذ أكثر من عامين بداعي الإصابة التي حرمته من اللعب طويلاً، كما أنّ المدرب الإيطالي لم يوجه له أية دعوة لدعم منتخب "السامبا" خلال الأشهر الماضية، رغم انتظام مشاركته مع فريقه وتحسن وضعه البدني قياساً بالأشهر الماضية عندما واجه الكثير من الصعوبات.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، أن أنشيلوتي لن يوجه الدعوة إلى نيمار خلال المعسكر المقبل في شهر مارس/آذار، وخلاله ستخوض البرازيل مواجهتين أمام فرنسا وكرواتيا، ولكن ذلك لا يعني أنه أغلق الباب نهائياً أمام حضور نيمار في كأس العالم، ولكن المدرب الإيطالي يريد منح النجم البرازيلي متسعاً من الوقت ليكون جاهزاً خلال الأسابيع قبل انطلاق المونديال، وحينها سيتمّ الحسم نهائياً في مشاركته من عدمها.

وأكدت الصحيفة، أن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل يُراقب تطور الوضع الصحي للنجم البرازيلي، وقد جرت متابعته في المباريات الأخيرة، حيث كان واضحاً أنّه ليس في أفضل حالاته، وبالتالي لن توجه له الدعوة إلى المعسكر المقبل، وفرص نيمار في المشاركة مرتبطة بتطور وضعه الصحي في الفترة المقبلة، حيث يطمح في رابع مشاركة في نهائيات كأس العالم، بحثاً عن إهداء منتخب "السامبا" اللقب السادس في سجله والأول منذ عام 2002.