أنشيلوتي يتلقى دعماً قبل مونديال 2026.. مبادرة من الاتحاد البرازيلي

- الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يمدد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030، مما يعكس دعماً كبيراً له قبل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. - أنشيلوتي يعبر عن رغبته في تحقيق المزيد من الانتصارات مع المنتخب البرازيلي، مؤكداً على أهمية كرة القدم في البلاد، بينما يسعى الاتحاد للحفاظ على مكانة البرازيل في قمة كرة القدم العالمية. - البرازيل تواجه المغرب واسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، مع توقعات كبيرة من الجماهير للوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

تلقى مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) دعماً كبيراً من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قبل أسابيع من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بياناً رسمياً، الخميس، أكد فيه تمديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030، مشيراً إلى أن مهمة المدير الفني ستنتهي بعد بطولة كأس العالم التي ستقام في ثلاث دول، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال، الأمر الذي يُعد رسالة واضحة على تقديم دعم كبير لصاحب الـ66 عاماً.

من جهته، قال أنشيلوتي: "منذ الدقيقة الأولى، أدركت ماذا تعني كرة القدم لهذا البلد. على مدى العام الماضي، عملنا على إعادة المنتخب البرازيلي إلى قمة المشهد العالمي، وأريد مزيداً من الانتصارات، ومزيداً من الوقت، ومزيداً من العمل"، فيما قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شود إن تجديد العقد يأتي ضمن الجهود الرامية إلى "إبقاء البرازيل في أعلى مستوى لكرة القدم العالمية".

وكان أنشيلوتي قد تولى مهمة تدريب منتخب البرازيل في العالم الماضي، ونجح في قيادة أبطال العالم خمس مرات إلى التأهل بنجاح صوب بطولة كأس العالم 2026، لكن جماهير الرياضة تترقب قائمة المدير الفني الإيطالي النهائية التي سيعلن عنها في 18 مايو/أيار الجاري، قبل خوض المباراة الودية ضد بنما في الـ31 من الشهر نفسه.

ويذكر أن منتخب البرازيل قد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث سيلعب ضد المغرب واسكتلندا وهايتي، ما يجعل مهمة المدرب كارلو أنشيلوتي في عبور مرحلة المجموعات أمراً متوقعاً، لكنه مُطالب من قبل جماهير البرازيل بضرورة الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.