أنشيلوتي وعقد البرازيل الجديد: المدرب الأعلى أجراً في العالم

- يقترب كارلو أنشيلوتي من تمديد عقده مع منتخب البرازيل قبل كأس العالم 2026، حيث يسعى الاتحاد البرازيلي لضمان استمراره لقيادة الفريق نحو لقب عالمي جديد. - سيصبح أنشيلوتي المدرب الأعلى أجراً في العالم براتب سنوي يقارب 40 مليون يورو، متجاوزاً بيب غوارديولا ودييغو سيميوني، وذلك بعد توقيعه عقداً جديداً لأربع سنوات. - قاد أنشيلوتي البرازيل في ثماني مباريات، محققاً نسبة انتصارات تقارب 50%، مع تسجيل 14 هدفاً واستقبال خمسة أهداف فقط منذ توليه المهمة في مايو 2025.

اقترب مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي (66 سنة)، من تمديد عقده مع منتخب السامبا لسنوات إضافية قادمة، وذلك قبل خوض تجربة بطولة كأس العالم 2026، في محاولة لقيادة صاحب الخمسة ألقاب في المونديال إلى لقب عالمي جديد.

ويسعى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتمديد عقد مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي (66 سنة)، قبل انطلاق منافسات مونديال 2026، في أميركا وكندا والمكسيك، والمُلفت هو الراتب الذي وضعه الاتحاد على الطاولة من أجل موافقة مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، والذي سيجعله المدرب الأعلى أجراً في العالم مقارنة مع مدربي الأندية الأوروبية الكبيرة.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع "إي أس بي أن" الأميركي، الاثنين، فإن أنشيلوتي سيكون المدرب الأعلى أجراً في العالم بمجرد توقيعه على عقد التجديد مع منتخب البرازيل لأربع سنوات قادمة، إذ سيحصل على راتب سنوي يُناهز الـ40 مليون يورو تقريباً، ليتخطى أعلى راتبين في كرة القدم حالياً وهما لمدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني، بيب غوارديولا (30 مليون يورو سنوياً) وكذلك مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني، دييغو سيميوني (30 مليون يورو أيضاً سنوياً).

وكان راتب أنشيلوتي مع منتخب البرازيل حالياً يُناهز الثمانية إلى 11 مليون يورو وفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية في تقرير سابق نشرته، وبالتالي سيكون هناك زيادة ضخمة على راتبه الحالي، في سعي الاتحاد البرازيلي لمنح المدرب الإيطالي أعلى راتب في العالم من أجل قيادة المنتخب إلى أبعد دور في بطولة كأس العالم 2026، والتتويج باللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخه.

وقاد أنشيلوتي منتخب البرازيل حتى الآن في ثماني مباريات (حقق فيها أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين)، وسجل معه المنتخب 14 هدفاً مقابل تلقي الشباك خمسة أهداف فقط. ووصلت نسبة انتصارات "السيليساو" مع المدرب الإيطالي إلى حوالي 50% منذ توليه مهمة القيادة يوم 26 مايو/ أيار عام 2025.