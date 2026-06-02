أنشيلوتي مدرباً لفريق ليل ويقود التحضيرات عن بعد

- أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للفرنسي برونو جينيزيو، حيث سيشارك النادي في دوري أبطال أوروبا. - أنشيلوتي سيبدأ تدريباته مع ليل عن بعد بسبب التزامه مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث يعمل مساعداً لوالده كارلو أنشيلوتي. - رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ، أكد أن اختيار أنشيلوتي جاء بناءً على خبرته الواسعة وقدرته على تطوير اللاعبين الشباب، مما يعكس رؤية النادي الديناميكية.

أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده رسمياً مع المدرب الإيطالي، دافيدي أنشيلوتي (36 عاماً)، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، معوضاً الفرنسي برونو جينيزيو، الذي اختار الرحيل عن النادي. وستكون التجربة مُثيرة بما أن النادي الفرنسي سيخوض في الموسم المقبل منافسات دوري أبطال أوروبا، التي خاض غمارها في السنوات الأخيرة مساعداً في فريق ريال مدريد، إضافة إلى أنه سيحاول قيادة الفريق إلى التألق في الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الاثنين، أن أنشيلوتي سيقود الأيام الأولى من تدريبات نادي ليل عن بعد، عبر التواصل مع مساعديه إلى أن يُنهي مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، بما أنه يشغل دور مساعدٍ لوالده كارلو أنشيلوتي في قيادة منتخب "السامبا"، في وقت سيعود فيه فريق ليل إلى التدريبات يوم 1 يوليو/ تموز المقبل.

وقال رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ عن اختيار أنشيلوتي مدرباً للفريق: "نحن لم نختره من أجل اسمه، بل لأنه يمتلك كل المقومات التي كنا نبحث عنها. لديه خبرة واسعة؛ فقد أمضى عشر سنوات في غرف ملابس فرق النخبة. وهو منفتح على جميع الخيارات ورفض العديد من العروض. كانت الفكرة هي بدء مرحلة جديدة، مليئة بالإبداع. كان اختيار دافيد بسيطًا للغاية. لم يكن هناك سوى اجتماع واحد؛ كان على دراية تامة بمشروعنا. مدرب شاب ذو خبرة، لا يخشى منح اللاعبين الشباب فرصة. أريد مشروعاً ديناميكياً. وبفضل خبرته في غرف ملابس فرق النخبة حيث الضغط هائل، فهو معتاد على ذلك".