أنشيلوتي قد يحرم منتخب تونس من المهاجم أليسون

أصبحت فرص منتخب تونس لكرة القدم في الاتفاق مع مهاجم نابولي الإيطالي أليسون سانتوس (23 عاماً) ضعيفة للغاية، حيث يفكر مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) في دعوة أليسون إلى منتخب البرازيل، بعد تألقه مع فريقه الإيطالي خلال المباريات الأخيرة من الدوري الإيطالي، بما أنه أصبح يلعب أساسياً مع الفريق.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، يوم الاثنين، أن أليسون لفت الانتباه في الفترة الأخيرة بعروضه القوية، ما ترك حسرة لدى جماهير فريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما أن هذا التألق عزّز فرصه في الانضمام إلى صفوف منتخب "السامبا" خلال التوقف الدولي المقبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيواجه منتخب البرازيل كلّاً من فرنسا وكرواتيا ودياً، ورغم المنافسة القوية التي يجدها في هجوم بطل العالم خمس مرّات سابقة، إلا أن فرص أليسون قائمة بما أنه يلعب لفريق قوي.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد دخل في اتصالات مع اللاعب، بما أن والده أدايلتون بيريرا سبق له أن مثّل منتخب تونس منذ سنوات، وبالتالي يمكن لأليسون أن يُغير جنسيته الرياضية، غير أنه لم يُعلن عن موقفه الرسمي رغم أن الاتصالات معه انطلقت منذ العام الماضي. ويبدو أن اللاعب يريد الدفاع عن فرصه في تمثيل منتخب البرازيل، ولهذا لم يقبل عرض الاتحاد التونسي لحدّ الآن.

كما يبدو أن صفقة انتقاله إلى نابولي ساعدته على إظهار حقيقة مستواه مستفيداً من الفرصة التي قدمها له المدرب أنطونيو كونتي الذي يعتمد عليه باستمرار، وقد سجل سانتوس هدفين في آخر مباريات، ويصنع خطراً متواصلاً على دفاع المنافسين.