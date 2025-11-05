أنس جابر: كنت أعاني من الاكتئاب ولم أعد وزيرة السعادة

- تأمل أنس جابر، نجمة التنس التونسية، في استعادة مستواها بعد معاناتها من الإصابات والصعوبات النفسية، حيث أعلنت عن استراحة غير محددة من التنس، مما أثار شائعات حول اعتزالها. - انتقدت جابر تراكم البطولات، مشيرة إلى أن خوض دورتين من فئة 1000 نقطة متتاليتين يسبب ضغطًا كبيرًا، وأكدت أن وسائل الإعلام واللاعبين لا يفضلون هذا النظام. - عبرت جابر عن معاناتها النفسية والجسدية، مشددة على أهمية وضع نفسها أولاً، وأعلنت أنها ستعود للعب عندما تشعر بالسعادة مجددًا.

تأمل نجمة التنس التونسية أنس جابر (31 عاماً)، في استعادة المستوى الذي أوصلها إلى ثلاثة نهائيات كبيرة وجعلها تحتلّ وصافة ترتيب اللاعبات المحترفات في العالم، لتعاني على أثرها لمدّة عامين من الإصابات والصعوبات البدنية وحتى النفسية، قبل أن تُعلن قبل أربعة أشهر عبر مواقع التواصل أنّها ستأخذ استراحة غير محددة من التنس، ما أثار تكهنات وشائعات حول ابتعادها نهائياً واعتزالها اللعب.

وحضرت أنس جابر فعاليات البطولة الختامية للاعبات المحترفات المقامة حالياً في الرياض بصفة سفيرة وليس لاعبة، وقالت في تصريحات نقلتها شكبة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أن المشكلة تكمن في تراكم البطولات، على سبيل المثال، الدوحة ودبي. هما البطولتان المفضلتان لديّ، وأريد اللعب هناك، لكن خوض دورتين من فئة 1000 نقطة متتاليتين؟ هذا كثير جداً، وأشعر بأنهم يريدون إضافة المزيد (تقصد القيمين على اللعبة)، بطولات من فئة 1000 نقطة خلال أسبوعين! لا أعرف من صاحب هذه الفكرة. إنها فكرة سيئة للغاية. لا أحد من اللاعبين يحبها".

وتابعت أنس جابر حديثها أيضاً قائلة: "أعتقد أن وسائل الإعلام أيضاً لا تحبها. تبقى هناك لفترة طويلة جداً، تشعر بأنه بدلاً من التوتر لمدة أسبوع واحد، لديك أسبوعان من الضغط الشديد، يعتقد الناس أن لدينا وقت فراغ، ولكن في الواقع لا، تلك الفترة طويلة جداً. بصراحة، لقد سئمت من أن يتحكم جدول المباريات الزمني في ما يجب عليّ فعله وما لا يجب عليّ فعله".

وأضافت أنس جابر: "لقد عانيت كثيراً، نفسياً أكثر من جسدياً، لكن جسدي كان يصرخ طلباً للمساعدة لفترة طويلة، ولم أستمع إليه. أعتقد أنني كنت أعاني من الاكتئاب من دون أن أدري، والناس يطلقون عليّ لقب وزيرة السعادة. لم أعد وزيرة السعادة. كنت حزينة جداً لفترة طويلة. سأضع نفسي في المقام الأول. بالنسبة لي، هذه خطوة كبيرة، سأعود عندما أشعر بذلك، عندما أشعر بالسعادة مرة أخرى".

وختمت المصنفة الـ78 عالمياً بالقول: "أعتقد أن الوقت قد حان للتحدث بصراحة وتغيير هذا الوضع، أشعر بأنّهم يروننا كآلات، وليس بشراً على أرض الملعب. فقط اِلعبْ، اِلعبْ، اِلعبْ. صحيح أنك لا تريد أن تخيب أمل فريقك ورعاتك، ثم تنظر إلى التصنيف، وتقول لن أخسر نقاطاً. ماذا يجب أن أفعل؟ هل يجب أن ألعب أكثر؟ لذلك، بالنسبة لي، سأتجاهل كلّ هذا، لحسن الحظ، كان الجميع داعمين لي حقاً، وحتى لو لم يكونوا كذلك، سأضع نفسي في المقام الأول، مهما حدث".