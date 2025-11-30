أنس جابر تعود إلى ملاعب التنس بتجربة مفاجئة هذه تفاصيلها

- فاجأت أنس جابر، نجمة التنس التونسية، جمهورها بقرارها الانضمام إلى الجهاز الفني للنجمة التركية زينب سونميز، مما يفتح لها الباب نحو مسيرة تدريبية مستقبلية بعد توقفها عن اللعب. - تتولى جابر منصب المرشدة الفنية لسونميز، بينما يقود مدربها التونسي عصام الجلالي الجهاز الفني، مما يعزز الشكوك حول عودتها للملاعب، خاصة بعد إعلان حملها. - تراجع تصنيف جابر العالمي إلى المركز 78 بعد غيابها عن المنافسات لمدة خمسة أشهر، حيث شاركت في 15 بطولة فقط في موسم 2025.

فاجأت نجمة التنس التونسية، أنس جابر (31 سنة)، متابعيها بقرار غير متوقّع عندما قررت خوض تجربة جديدة، تفتح لها الباب ربما نحو مسيرة تدريبية مستقبلاً، بعدما أعلنت قبل أشهر توقفها عن اللعب، دون أن توضّح ما إن كانت ستعود يوماً ما إلى ملاعب الكرة الصفراء أو لا.

وستنضمّ البطلة العربية رسمياً إلى فريق عمل النجمة التركية الصاعدة، زينب سونميز (23 سنة)، المصنّفة في المركز الـ112 عالمياً، إذ ستتولى منصب مرشدة فنية لها، فيما سيقود مدرب جابر، وهو التونسي عصام الجلالي، الجهاز الفني للاعبة التركية، وذلك وفقاً لما كشفته تقارير صحافية عالمية، السبت، منها حساب "tenis haberleri"، التركي، المتخصص في رصد أخبار نجوم اللعبة.

وبهذه الخطوة المفاجئة، لا يبدو أن أنس جابر تفكر حالياً في العودة إلى اللعب، خصوصاً أنها أعلنت الشهر الماضي حملها، ما سيبعدها فترة طويلة عن ممارسة لعبتها المفضّلة، قبل أن يزيد انضمامها إلى الجهاز الفني للاعبة التركية من الشكوك حول مخططها المستقبلي، بعدما تركت باب التأويلات مفتوحاً حول موعد رجوعها إلى المنافسات، دون أن تصرّح تماماً بأنها تنوي الاعتزال النهائي.

وبعد ابتعادها عن ملاعب التنس منذ حوالى خمسة أشهر حتى الآن، تضرر حضور أنس جابر في التصنيف العالمي لتنس السيدات كثيراً، فبعد أن وصلت إلى مركز الوصافة لأول مرة في مسيرتها الرياضية، تحتل اليوم مركزاً متأخراً جداً، وهو الـ78 في التصنيف برصيد 893 نقطة، بعدما شاركت في 15 بطولة فقط ضمن منافسات موسم عام 2025.