أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر (31 سنة)، أخذها استراحة من رياضة التنس في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تُشارك في أي بطولة تنس وغابت عن منافسات الغراند سلام، الأمر الذي أثر سلباً على مركزها في التصنيف العالمي للتنس للسيدات.

وبعد أن وصلت النجمة التونسية أنس جابر إلى وصافة التصنيف العالمي في فترة خلال مشوارها الرياضي، قررت تعليق مسيرتها في التنس والتي من المتوقع أن تستمر حتى بداية الموسم الجديد في عام 2026، ووجهت رسالة خاصة نشرتها في حسابها على موقع إنستغرام يوم 17 يوليو/تموز عام 2025، أكدت فيها تعليق مسيرتها في التنس وتوقفها عن اللعب وقالت: "بذلت مجهوداً كبيراً خلال العامين الأخيرين وعانيت من الإصابات وتحديات أخرى عديدة".

وتابعت جابر في رسالتها وقالت "لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية على الملعب منذ فترة طويلة. رياضة التنس رائعة، لكن اليوم، أعتقد أن الوقت حان لاتخاذ خطوة إلى الوراء وأن أضع نفسي في المقام الأول. أن أتنفس، أتعافى، وأعيد اكتشاف متعة الحياة ببساطة. الشكر لجمهوري على تفهمه. دعمكم ومحبتكم يعنيان لي الكثير. أحملهما دائما معي حتى عندما أكون بعيدة عن الملعب، سأبقى قريبة وعلى تواصل بطرق مختلفة، وسأتشارك هذه الرحلة معكم جميعاً".

وبعد ابتعادها عن ملاعب التنس منذ حوالى ثلاثة أشهر حتى الآن، يبدو أن حضور أنس جابر في التصنيف العالمي للتنس للسيدات تضرر كثيراً، فبعد أن وصلت إلى مركز الوصافة لأول مرة في مسيرتها الرياضية، تحتل اليوم مركزاً متأخراً جداً وهو الـ77 في التصنيف برصيد 893 نقطة، بعدما شاركت في 15 بطولة فقط في منافسات موسم عام 2025.

يُذكر أن أنس جابر عانت كثيراً في الفترة الأخيرة من سلسلة إصابات أثرت على مستوييها الفني والذهني في المباريات، وهو الأمر الذي دفعها أكثر نحو اتخاذ قرار الاستراحة من لعب التنس لفترة، خصوصاً أنها خرجت من الأدوار الباكرة في جميع البطولات العالمية التي شاركت فيها قبل قرار التوقف عن لعب التنس، كما لم تكمل بعض المباريات بسبب معاناتها من أثار الإصابة.