أنسو فاتي ينقل أزماته من برشلونة إلى موناكو

تواجه تجربة اللاعب الإسباني، أنسو فاتي (23 عاماً)، مع نادي موناكو الفرنسي، بعض الهزات وتبدو محيرة. فبعد وصوله في يوليو/ تموز الماضي، رسّخ المهاجم مكانته نجماً للفريق بلا منازع، مسجلاً ستة أهداف في أول خمس مباريات، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة، اختفى تقريباً من التشكيلة الأساسية، في إعادة لما شهدته تجربة مع نادي برشلونة في الموسم الماضي، عندما غاب في النصف الثاني من الموسم عن معظم المباريات.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، أن اللاعب المعار من برشلونة لم يشارك أساسياً إلا في مباراتين فقط من آخر تسع مباريات لفريقه. ورغم أن الإصابات العضلية قد أعاقته بعض الشيء في نهاية عام 2025، أشارت صحيفة آس إلى سبب آخر وراء تراجع ظهور فاتي مع الفريق في آخر المباريات، ويتعلق بالأحداث التي عاشها موناكو خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رحيل المدرب، آدي هوتر، الذي كان وراء التعاقد معه في "الميركاتو" الصيفي، وتعيين بوكونيولي، المدرب ذي الأفكار المختلفة جذرياً، بدلاً منه، كان بداية تحوّل الوضع عند فاتي في علاقته بموناكو. ومع ذلك ما زال اللاعب مصمماً على إثبات قدرته لمدربه الجديد على أن يكون عنصراً أساسياً في الفريق، خاصة أنه يجد دعماً من إدارة النادي، رغم أن الوضع بات يُثير أزمة بلا شك، بما أن فاتي ترك فريقه الإسباني، بحثاً عن تحسين أوقاته والمشاركة في أكبر عددٍ من المباريات حتى يستعيد مكانته، التي خسرها بسبب كثرة الإصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن موناكو يملك خيار شراء فاتي من نادي برشلونة، مقابل 11 مليون يورو. ومع ذلك، سيعتمد تفعيل هذا الخيار بشكل واضح على أدائه، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من الموسم. كما أن اللاعب يرغب في الفوز بثقة مدرب منتخب إسبانيا، ومِن ثمّ الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم 2026، رغم أن المنافسة القوية تحد من طموحاته، وتهدد آماله في المشاركة في المسابقة العالمية المرتقبة، بعد أن غاب عن صفوف "الماتادور" في آخر المباريات، ولم يظهر منذ فترة، بسبب وجود منافسة قوية في مركزه من نجوم مميزين، وانتظام مستواهم مع أنديتهم المختلفة.