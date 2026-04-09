أنسو فاتي يخسر نقاطاً في تجربته مع موناكو ومستقبل غامض ينتظره

تُواجه تجربة اللاعب الإسباني، أنسو فاتي (23 عاماً)، مع فريق موناكو، العديد من الأزمات، ولم يُحقق اللاعب الأهداف التي كان يخطط لها بعد رحيله عن نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي معاراً إلى نهاية الموسم الحالي. وكان الإسباني يطمح إلى تعويض فشله مع النادي الكتالوني، فبين الإصابات وقصر وقت اللعب (11 مباراة، 298 دقيقة لعب)، كان يمر بفترة عصيبة للغاية مع النادي الإسباني.

واستعرض موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء، حصاد اللاعب الإسباني في الموسم الحالي. وشارك النجم السابق للنادي الكتالوني، في 24 مباراة في جميع المسابقات (941 دقيقة لعب)، منها 9 مباريات أساسياً. وتُظهر أرقامه أنه سجّل 9 أهداف دون تمريرات حاسمة. فقد أحرز 8 أهداف في الدوري الفرنسي وهدفًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا. ومن الناحية البدنية، غاب عن الملاعب 3 مرات فقط. في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أُصيب بمرضٍ أبعده عن الملاعب لمدة 5 أيام (غاب عن مباراة واحدة).

ثم تعرّض لإصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة 40 يوماً و6 مباريات بين ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026، وأخيراً تسببت إصابة في ربلة الساق في غيابه لمدة 12 يومًا بين نهاية يناير وبداية فبراير/شباط، ليغيب بذلك عن مباراتين. ومع ذلك، تمكّن فاتي من اللعب بانتظام أكثر من الموسم السابق، وهو ما يُعدّ إنجازاً بسيطاً لكلٍّ من اللاعب ونادي موناكو. وفي إسبانيا، لا تزال مسيرته محط الاهتمام، حيث يأمل الجميع عودة أنسو فاتي إلى مستواه، بعد أن أعاقته الإصابة في عام 2020.

ويدخل فاتي الأشهر الأخيرة من إعارته لموناكو وهو يواجه مستقبلاً غامضاً. فقد عطلت الإصابات المتكررة تألقه، لكنها لم تُضعف غريزته التهديفية. وتناولت صحيفة إستاديو ديبورتيفو هذا الموضوع أيضاً. وكتبت الصحيفة الإسبانية: "مع وجود بند شراء غير إلزامي بقيمة 11 مليون يورو، يبقى مستقبل أنسو فاتي غير واضح، على الرغم من أن كل المؤشرات تُشير إلى أن موناكو لن يُفعّل هذا البند في نهاية الموسم".

وسيُجبر هذا الوضع اللاعب الدولي الإسباني على العودة إلى برشلونة هذا الصيف، حيث يبدو أنه خارج حسابات النادي. ويمكن أن تتغير المعطيات لاحقاً، حسب تطور أرقام أنسو فاتي في آخر مباريات الموسم، ما قد يضمن له فرصة الانضمام إلى فريق آخر، ولكن إلى حدّ الآن، فإن التجربة لم تمنح اللاعب الدفع الذي كان يبحث عنه، وخسر الكثير من النقاط من أجل العودة أقوى إلى فريقه الإسباني، أو الاستمرار مع نادي موناكو.