أندية منسية رفعت لقب دوري الأبطال.. تعرف إليها

تمكنت عدة فرق أوروبية من رفع لقب دوري الأبطال (كأس أوروبا)، مرة واحدة على الأقل، لتترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البطولة العريقة، رغم أن بعضها قد يكون بعيداً عن ذاكرة الجماهير المعاصرة. وحققت بعض هذه الفرق إنجازاتها منذ عقود، وربما لم يكن جمهور كرة القدم الحالي يعرف أن هذه الأندية قد حظيت بشرف التتويج. وكشف تقرير لصحيفة آس الإسبانية لحظات تاريخية رائعة ومفاجئة، في مسيرة أكبر بطولة للأندية، في القارة الأوروبية.

سيلتيك ولقب الأبطال في 1967

في 30 مايو/ أيار 1967، واجه سيلتيك الاسكتلندي فريق إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي كأس أوروبا على الاستاد الوطني في لشبونة، بحضور 56 ألف متفرج. وفاز الفريق الاسكتلندي على الإيطالي بهدفين مقابل هدف، سجلهما جيميل وتشالمرز، بينما أحرز مازولا هدف الفريق الميلاني.

فاينورد 1970

في 6 مايو 1970، تقابل فاينورد الهولندي مع سيلتيك الاسكتلندي في نهائي كأس أوروبا، على ملعب جيوسيبي مياتزا في ميلانو، بحضور 50 ألف متفرج. وفاز الفريق الهولندي على الاسكتلندي 2-1، سجلهما رينوس إيزرايل وأوف كيندفال، بينما أحرز تومي جيميل الهدف الوحيد لسيليتك.

نوتنغهام فورست 1979

في 30 مايو 1979، واجه نوتنغهام فورست الإنكليزي فريق مالمو السويدي في نهائي كأس أوروبا، على الملعب الأولمبي في ميونخ، بحضور 57 ألف متفرج. فاز الفريق الإنكليزي بلقب الأبطال على نظيره السويدي بهدف وحيد، أحرزه تريفور فرانسيس.

نوتنغهام فورست 1980

لم يقتصر الأمر على لقب واحد بكأس أوروبا، بل حقق الفريق الإنكليزي البطولة مرتين متتاليتين، ففي 28 مايو 1980، واجه نوتنغهام فريق هامبورغ الألماني في نهائي كأس أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بحضور 51 ألف متفرج. فاز الإنكليز على الألمان 1-0 بهدف سجله جون روبرتسون.

أستون فيلا 1982

في 25 مايو 1982، تقابل أستون فيلا الإنكليزي مع بايرن ميونخ الألماني في نهائي كأس أوروبا، على استاد فاينورد في روتردام، أمام أكثر من 39 ألف متفرج. وفاز الفريق الإنكليزي على الألماني بهدف وحيد، سجله بيتر وايث.

هامبورغ 1983

في 25 مايو 1983، واجه هامبورغ الألماني فريق يوفنتوس الإيطالي في نهائي كأس أوروبا على ملعب الأولمبي في أثينا، بحضور 75 ألف متفرج. فاز الفريق الألماني على الإيطالي 1-0 بفضل هدف فيليكس ماغاث.

ستيوا بوخارست 1986

في 7 مايو 1986، واجه ستيوا بوخارست الروماني فريق برشلونة الإسباني في نهائي كأس أوروبا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، بحضور 70 ألف متفرج. فاز الفريق الروماني على الإسباني بركلات الترجيح 2-0، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.

بي إس في أيندهوفن 1988

في 25 مايو 1988، واجه بي إس في أيندهوفن الهولندي فريق بنفيكا البرتغالي، في نهائي كأس أوروبا على ملعب نيكارشتاديون، المعروف حالياً باسم مرسيدس بنز أرينا في شتوتغارت، بحضور 70 ألف متفرج. وفاز الفريق الهولندي على البرتغالي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

النجم الأحمر 1991

في 29 مايو 1991، تقابل فريق النجم الأحمر الصربي مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي في نهائي كأس أوروبا، على ملعب سان نيكولا في باري، أمام 56 ألف متفرج. فاز الفريق الصربي على الفرنسي بركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.

أولمبيك مرسيليا 1993

في 26 مايو 1993، واجه أولمبيك مرسيليا الفرنسي فريق إيه سي ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في ميونخ، بحضور أكثر من 64 ألف متفرج. وفاز الفريق الفرنسي على منافسه الإيطالي 1-0 بهدف اللاعب باسيل بولي.

بوروسيا دورتموند 1997

في 28 مايو 1997، واجه بوروسيا دورتموند الألماني فريق يوفنتوس الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي في ميونخ بحضور 59 ألف متفرج. وفاز "أُسود الفيستفاليا" 3-1 على "السيدة العجوز"، سجل كارل هاينز ريدل هدفين، ولارس ريكين الهدف الثالث، بينما أحرز أليساندرو ديل بييرو هدف "البيانكونيري" الوحيد.