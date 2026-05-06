أندية فرنسية تضع عينها على الجزائري أنيس حاج موسى

06 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:39 (توقيت القدس)
يحتفل أنيس بالفوز بعد مباراة الدوري الهولندي في 3 مايو 2026 (وكالة الأنباء الهولندية)
- أنيس حاج موسى يبرز كنجم مؤثر في الدوري الهولندي مع فينورد، مما يجذب اهتمام الأندية الأوروبية، خاصة مرسيليا وليل الفرنسيين، لتعزيز صفوفهم في الموسم المقبل.
- فينورد يقدر قيمة موسى بـ30 مليون يورو، مما يشكل تحدياً لمرسيليا بسبب قيوده المالية، بينما يتمتع ليل باستقرار مالي نسبي.
- موسى، الجناح الجزائري، يتألق عالمياً في المراوغات، مسجلاً 11 هدفاً وصانعاً 7 أهداف، وقدم أداءً مميزاً مع المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا.

يقدم النجم الجزائري أنيس حاج موسى موسماً استثنائياً مع فينورد الهولندي، حيث رسخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في الدوري الهولندي هذا الموسم، ما جعل عيون الأندية الأوروبية عليه، لاستقطابه في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد موقع فوت ميركات" الفرنسي أن ناديي مرسيليا وليل الفرنسيين أبديا اهتمامهما بأنيس حاج موسى، لاعب فريق فينورد، وذكر أن الناديين يعتقدان أن موسى الخيار المثالي لتعزيز الأطراف في صفوفه الموسم المقبل. ويقدر فينورد قيمة اللاعب بنحو 30 مليون يورو، وهو مبلغ قد يشكل عقبة أمام مرسيليا. وبينما يتمتع ليل باستقرار مالي نسبي، يواجه مرسيليا قيوداً مالية معتادة رغم طموحاته المعلنة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل بابلو لونجوريا مباشرة مع دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي لفينورد، للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب أنيس حاج موسى تمهيداً لضمه هذا الصيف بحسب المصدر ذاته. وتضمنت الفكرة التي ناقشها مرسيليا خطة دفع على أربع دفعات، إلا أن الوضع المالي للنادي وغيابه عن دوري أبطال أوروبا، قد يجعلان إتمام الصفقة أمراً صعباً للغاية.

بات حاج موسى واحداً من أبرز الأجنحة الصاعدة في أوروبا (العربي الجديد/Getty)
أنيس حاج موسى يرفع التحدي: منافسة محرز بدأت من معسكر جدة

ويعد الجناح الجزائري أنيس حاج موسى، اللاعب الأفريقي الأكثر نجاحاً في المراوغات على مستوى العالم هذا الموسم، إلى جانب تسجيله 11 هدفاً وصناعته 7 أهداف هذا الموسم. ومع المنتخب الجزائري، قدم اللاعب السابق لأكاديمية لانس أداء لافتاً في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث لعب دور البديل للنجم رياض محرز.

