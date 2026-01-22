أندية تواجه رفض نجومها تمديد العقود بالعقوبات والترغيب

- تواجه الأندية الأوروبية تحديات في إقناع نجومها بتمديد عقودهم، حيث تقدم عروض مالية مغرية أو تبحث عن صفقات انتقال مربحة. بعض الأندية نجحت في تحقيق أهدافها، بينما تواجه أخرى مصيراً غامضاً مع لاعبيها. - نادي أنجيه الفرنسي أبعد اللاعب حيماد عبدلي إلى الفريق الرديف بعد رغبته في الانتقال إلى مرسيليا، ويسعى لتمديد عقده أو الحصول على مقابل مالي. - برشلونة استبعد درو هيرناديز من الصورة الرسمية للفريق، ويسعى لتحقيق مكاسب مالية من انتقاله، بينما يحاول ميلان إقناع حارسه مايك مانيان بتمديد عقده.

تواجه أندية أوروبية مختلفة أزمات متعددة بسبب رفض عددٍ من نجومها تمديد العقود، حيث حاولت إثناء اللاعبين عن هذه الخطوة في مرحلة أولى، أو البحث عن تحقيق مكاسب أفضل قبل رحيل اللاعبين، وقد اعتمدت تجاه ذلك خطوات مختلفة من أجل إقناعهم بالعدول عن مواقفهم وحسم ملف التمديد سريعاً، ولكن الحصاد كان مختلفاً لحدّ الآن، ففي وقت اقتربت فيه أندية من الوصول إلى مبتغاها وبالتالي ضمان استمرار اللاعب مع الفريق مستقبلاً، فإن أندية أخرى تُواجه مصيراً غامضاً في علاقتها بلاعبيها.

وأشار موقع ويست فرانس الفرنسي إلى أن نادي أنجيه قرّر إلحاق النجم الجزائري حيماد عبدلي بتدريبات الفريق الرديف للنادي، حيث تدرب تحت إشراف المدرب عنتر يحيى منذ أيام قليلة. وقد استُبعد لاعب خط الوسط الهجومي من تشكيلة أنجيه في مباراته التي خسرها الفريق بنتيجة 5-2 أمام مرسيليا يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي، وبرّر مدرب أنجيه ألكسندر دوغو هذا القرار بأنّ لاعبه لم يكن "بكامل لياقته البدنية للمشاركة في المباراة". ويرغب عبدلي في الالتحاق بمرسيليا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد اتفاقه مع نادي الجنوب الفرنسي منذ أسابيع على بنود العقد الذي سيربطه به، في وقت يرفض فيه أنجيه السماح له بالرحيل الآن، إذ يرغب في تمديد عقده أو الحصول على مقابل مالي مهم من قبل مرسيليا، الذي اكتفى بالاتفاق مع اللاعب وقد يضمّه في صفقة انتقال حرّ بنهاية الموسم الحالي.

كما استبعد نادي برشلونة الإسباني اللاعب الشاب درو هيرناديز من المشاركة في الصورة الرسمية للنادي التي التُقطت منذ أيام قليلة، رغم مشاركة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الصورة قبل رحيله إلى نادي جيرونا بعد ذلك بساعات. ووفقاً لعدة وسائل إعلام إسبانية وصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن لاعب الوسط الشاب مُنع من المشاركة في التدريبات الجماعية ويتدرب حالياً بمفرده، بعدما عبّر لإدارة النادي عن رغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، وهو يملك عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويطمح النادي الكتالوني إلى الحصول على مكسب مالي من خلال المنافسة بين أندية عديدة تريد التعاقد معه، بما أن فريق مانشستر سيتي الإنكليزي يتابع الملف أيضا وكذلك فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

في هذه الأثناء، فضّل نادي ميلان الإيطالي عدم تغيير سياسته في التعامل مع حارسه الفرنسي مايك مانيان، الذي لم يوافق على مقترح تمديد عقده الذي ينتهي يوم 20 يونيو/حزيران المقبل، بل إنّه يحمل شارة القيادة في الفريق ويلعب أساسياً بانتظام، حيث تريد إدارة النادي استمراره موسماً إضافياً وقد أغرته بعرض مالي مهم يجعله ثاني أغلى لاعب في الفريق مع وعود بتحسين قدرات ميلان في الموسم المقبل، ليكون مستواه قريباً من الفرق التي تنافس على اللقب.

ومن جانبه، فإن باريس سان جيرمان لم يوقف المفاوضات مع نجمه عثمان ديمبيلي، ولكنه لا يبدو مستعداً لاستبعاده من الفريق الأول مثلما حصل في بداية موسم 2023ـ2024 مع كيليان مبابي، إضافة إلى أنّ إدارة النادي لن تقوم بتضحيات مالية، وقال رئيس النادي ناصر الخليفي في تصريح لكنال بليس الفرنسية عن ملف ديمبيلي: "لدينا سقف للرواتب، كما يعلم الجميع. الفريق والنادي هما أهم شيئين". ويتأكد من خلال التصريح أن الباريسي لن يخضع لشروط اللاعب، حيث أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبيلي يحصل على أعلى راتب في الفريق حالياً.