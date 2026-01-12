أندية العراق وسوق الانتقالات... رهانات وطموحات متباينة

- شهدت فترة الانتقالات الشتوية في دوري نجوم العراق نشاطًا ملحوظًا، حيث سعت الأندية لتعزيز صفوفها قبل المراحل الحاسمة من الموسم، مع إبرام صفقات بارزة مثل تعاقد ديالى مع المهاجم التونسي بركات الحميدي. - برز نادي دهوك كأكثر الأندية نشاطًا، بتعاقده مع عدة لاعبين مؤثرين، منهم المهاجم التونسي يوسف بن سودة والمدافع حمود مشعان، مما يعكس طموح الأندية في تحسين الأداء. - تعكس التحركات المبكرة رغبة الأندية في استثمار فترة الانتقالات لتحسين النتائج، سواء للمنافسة على المراكز المتقدمة أو لضمان البقاء في المناطق الآمنة.

دخلت أغلبية أندية دوري نجوم العراق لكرة القد، بقوة في سوق الانتقالات الشتوي، الذي انطلق في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى الخامس من فبراير/ شباط القادم، وسط سعي واضح لإعادة ترتيب الأوراق، وتصحيح المسار قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

وحملت الأيام الأولى من "الميركاتو"، إبرام عدد من الصفقات التي استهدفت تعزيز الخطوط المؤثرة، وفي مقدمتها تعاقد نادي ديالى مع المهاجم التونسي بركات الحميدي، قادماً من نادي عزام التنزاني، في خطوة تهدف إلى معالجة الجانب الهجومي. وعلى مستوى الانتقالات المحلية، حسم نادي أمانة بغداد صفقة لاعب نادي النجف، الدولي السابق صفاء هادي، الذي وقّع رسمياً لتمثيل الفريق خلال الجولات المقبلة. من جانبه، ضم نادي زاخو المهاجم البرازيلي ماثيو لوكاس، لتمثيل الفريق في ما تبقّى من منافسات الموسم، بالتزامن مع إنهاء عقد المحترف محمد ياتارا بالتراضي. وفي السياق ذاته، تعاقد نادي الكهرباء مع المحترف الغاني روبن أكوا، لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة، بينما عزز نادي نفط ميسان خط هجومه، بالتعاقد مع المهاجم التونسي ياسين بن خالد.

ويُعتبر نادي دهوك أكثر الفرق نشاطاً في "الميركاتو" الشتوي حتى الآن، بعدما ضم المهاجم التونسي يوسف بن سودة قادماً من الرفاع الكويتي، إلى جانب التعاقد مع علاء عباس من نادي النجف، فضلاً عن ضم المدافع حمود مشعان، القادم من القوة الجوية. وفي انتقالات أخرى، أعلن نادي الكرمة تعاقده مع لاعب نادي ويلينغتون فينيكس الأسترالي، الدولي العراقي محمد الطائي، إلى جانب المحترف مع نادي سنترال كوست الأسترالي، عبد الإله فيصل، لتدعيم صفوف الفريق البرتقالي.

كما أتم نادي الغراف صفقة المحترف التونسي أحمد الحضري، قادماً من نادي مستقبل المرسى التونسي. وتعكس هذه التحركات المبكرة، رغبة أندية دوري نجوم العراق في استثمار فترة الانتقالات الشتوية بأفضل شكل ممكن، أملاً في تحسين النتائج، مع السعي خلف طموحات مختلفة، بين المنافسة على المراكز المتقدمة، وأندية أخرى تبحث عن البقاء في المناطق الدافئة.