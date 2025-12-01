- أصدر الترجي التونسي بياناً يندد بأخطاء الحكم الكونغولي جون جاك ندالا في مباراته ضد بيترو أتلتيكو، معتبراً أن قراراته حرمت الفريق من الانتصار، وأكد نيته في الدفاع عن حقوقه بمراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. - نادي الزمالك المصري سبق الترجي في إصدار بيان مشابه، منتقداً التحكيم في مباراته ضد كايزر تشيفز، مما يبرز اضطراب التحكيم في بداية المنافسات الأفريقية. - شهدت المسابقات الأفريقية أحداث عنف، مثل مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر، مما يثير القلق حول سلامة اللاعبين، ويطالب الأهلي المصري بتطبيق اللوائح لضمان العدالة.

أصدر الترجي التونسي بياناً، مساء السبت، ندد فيه بأخطاء حكم مباراته أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، الكونغولي جون جاك ندالا، معتبراً أن قراراته ساهمت في حرمان الفريق من العودة بالانتصار، إذ انتهت المواجهة على نتيجة التعادل (1-1)، وقد أكدت إدارة الترجي، عبر البيان، نيّتها في الدفاع القوي عن حقوق الفريق بمراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل الحصول على تفسير للأخطاء التي كان الترجي ضحيتها.

وقال الترجي في بيانه: "إن نادينا لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول مردود هذا الطاقم وسوء نيّته، بل سيصعّد موقفه ويتّخذ ما يراه لازماً من إجراءات، استناداً إلى ما ستقرره الكونفيدرالية الأفريقية". وأضاف فريق "باب سويقة" في بيانه: "إن الشكوى التي سنتقدّم بها ستكون مدعّمة بكل المقاطع واللقطات، التي تُثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية لكامل الطاقم، وتعمدهم حرمان الترجي الرياضي التونسي من انتصار مستحق. كما سيُسجّل نادينا احتجاجه رسمياً على المستوى الهزيل للحكم جون جاك ندالا، وهو حكم دأب على إصدار قرارات كلّها ضد فريقنا، بما يثير الكثير من الريبة والاستغراب".

وكان نادي الزمالك المصري قد سبق الترجي بإصدار بيان، ندد خلاله بالأخطاء، التي كان الفريق ضحيتها في مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والتي حرمته من الانتصار، ليعود متعادلاً أيضاً بنتيجة (1ـ1)، وهو ما يؤكد أن بداية المنافسات الأفريقية تشهد اضطراباً على مستوى التحكيم بقرارات لم ترضِ الأندية في المسابقتين، على حد سواء، وقد ترتفع حدة الانتقادات، مع تقدم دور المجموعات، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لا يعتمد تقنية الفيديو المساعد في هذا الدور من البطولتين.

كما شهدت المسابقتان حصول أحداث عنف، ففي الجولة الأولى، شهدت نهاية اللقاء بين الهلال السوداني ومولودية الجزائر أحداث عنف خطيرة بين الفريقين فرضت تسليط عقوبة قاسية على المتورطين، بعد تداول مقاطع فيديو تؤكد حصول تبادل العنف بشكل خطير، كما أن نهاية المباراة بين الجيش الملكي المغربي وضيفه الأهلي المصري شهدت مصادمات، إضافة إلى أن الجماهير ألقت عديد المقذوفات، التي هددت سلامة اللاعبين ونهاية اللقاء في ظروف طبيعية، ويتوقع أن يُصدر الاتحاد الأفريقي قراره قريباً بشأن هذه الأحداث المؤسفة، التي تؤكد أن موسم البطولات الأفريقية سيكون مشتعلاً.

وأصدر الأهلي المصري، اليوم الأحد، بياناً طالب من خلاله الاتحاد الأفريقي بتطبيق اللوائح على الفريق المغربي، وكذلك الاعتماد على حكام النخبة في القارة، في المباريات المقبلة لضمان العدالة بين الفرق خلال ما تبقى من المسابقة الأفريقية.