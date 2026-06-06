أندريفا تهزم خفالينسكا وتتوج ببطولة رولان غاروس للمرة الأولى

- حققت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثامنة عالمياً، لقبها الكبير الأول في مسيرتها الاحترافية بفوزها ببطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، لتصبح أول مراهقة تتوج باللقب منذ إيغا شفيونتيك. - وصلت البولندية مايا خفالينسكا إلى نهائي البطولة بعد مشوار صعب عبر التصفيات، لتصبح أول لاعبة تصل نهائي ثاني بطولات "الغراند سلام" بهذه الطريقة منذ إيما رادوكانو في 2021. - من المتوقع أن تتقدم خفالينسكا في التصنيف العالمي للاعبات التنس، بينما تواصل أندريفا تألقها بعد فوزها بلقبي دبي وإنديان ويلز للألف نقطة في 2025.

تمكنت المصنفة الثامنة عالمياً الروسية ميرا أندريفا (19 عاماً) من تحقيق لقبها الكبير الأول في مسيرتها الاحترافية، بعدما توجت ببطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، السبت، عقب فوزها في المواجهة النهائية على منافستها البولندية، مايا خفالينسكا، بواقع مجموعتين دون رد.

واستطاعت ميرا أندريفا تقديم الأداء الأقوى طوال المواجهة النهائية، التي حسمتها لصالحها بواقع (6-3) و(6-2)، لتنجح في حصد أول لقب كبير لها في "الغراند سلام"، ما جعلها أول مراهقة تتمكن من التتويج بلقب بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، منذ أن فعلتها البولندية إيغا شفيونتيك، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

من جهتها، حققت النجمة البولندية مايا خفالينسكا إنجازاً ضخماً للغاية، بعدما وصلت إلى المباراة النهائية في بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، كونها شقت طريقها الصعب عبر التصفيات، ما جعلها أول لاعبة تبلغ نهائي ثاني بطولات "الغراند سلام" بهذه الطريقة، والثانية في المسابقات الأربع الكبرى، لأن البريطانية إيما رادوكانو فعلتها عام 2021، عندما نجحت في حسم لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

ومن المتوقع أن تتقدم النجمة البولندية مايا خفالينسكا في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس، لتصل إلى المركز الحادي والعشرين على الأقل، بعد الأداء القوي والمميز الذي قدمته في بطولة رولان غاروس، فيما استطاعت ميرا أندريفا تحقيق حُلمها الكبير، بحصد أول لقب في بطولات "الغراند سلام"، وتواصل رحلة التألق الذي عاشته خلال عام 2025، عندما توجت بلقبي دبي وإنديان ويلز للألف نقطة.