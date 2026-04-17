أندريا أنتونيلي... 5 حقائق عن نجم فورمولا 1 الصاعد

- أندريا كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس البالغ من العمر 19 عامًا، أصبح أصغر متصدر في تاريخ فورمولا 1 بعد فوزه بسباقين من أصل ثلاثة هذا الموسم، مما جعله محط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام. - يتمتع أنتونيلي بعلاقة وثيقة مع لويس هاميلتون، ويعتبره مثله الأعلى، وقد استمد قوته من خبرته في سباقات الكارتينغ منذ الطفولة، حيث قاد سيارة لامبورغيني في سن العاشرة. - رغم انشغاله في السباقات، يحرص أنتونيلي على متابعة تحصيله العلمي في معهد غايتانو سالفيميني ببولونيا، حيث يدرس العلاقات الدولية والتسويق.

أصبح سائق فريق مرسيدس، الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (19 عاماً)، أصغر سائق في تاريخ بطولات العالم لسباقات فورمولا 1، يتصدر المسابقة، بعدما استطاع تحقيق الفوز في سباقين من أصل ثلاثة هذا الموسم، الأمر الذي جعله محط أنظار جماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، أن هناك خمس حقائق لا تعرفها جماهير الرياضة، حول الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، أبرزها علاقته الوثيقة مع البريطاني، لويس هاميلتون، الذي يعتبره الموهبة الشابة مثله الأعلى في عالم فورمولا 1، رغم أن صاحب 19 عاماً حل مكانه في فريق مرسيديس.

وأوضحت أن أندريا كيمي أنتونيلي استمد قوته في عالم فورمولا 1، من الخبرة التي اكتسبها أثناء طفولته، عندما كان والده يحرص على جعله يشارك في سباقات الكارتينغ، التي شكلت المنطلق الحقيقي إلى جعله يقود سيارة لامبورغيني على حلبة أدريا في إيطاليا، وهو في سن العاشرة فقط، حيث أثبت الصغير نفسه، بأنه قادر على أن يكون نجماً في المستقبل.

وتابعت أن أندريا كيمي أنتونيلي يُحب أسطورة ألعاب القوى السابق، الجامايكي يوسن بولت، ويحرص في أوقات فراغه على متابعة ما فعله خلال مسيرته الاحترافية، لكن سائق فريق مرسيدس فاجأ الجميع، عندما قرر تقليد احتفال الجامايكي، عقب فوزه في سباق جائزة اليابان الكبرى هذا الموسم، حتى يقوم بتكريم بولت.

وأردفت أن أندريا كيمي أنتونيلي حاول الانضمام إلى فريق فيراري الإيطالي، بعدما أصبح سائقاً محترفاً، لكن القائمين على الفريق اعتبروا أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، بسبب صغر سنه، ما دفع والده ماركو أنتونيلي إلى التواصل مع رئيس فريق مرسيديس، توتو وولف، الذي رحّب بالفكرة وسارع إلى ضمه، وجعله ضمن الفريق الذي يشارك في بطولات فورمولا 2.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أندريا كيمي أنتونيلي يحرص على متابعة تحصيله العلمي، بعدما التحق في العام الماضي بمعهد غايتانو سالفيميني في بولونيا، حتى يختص في العلاقات الدولية والتسويق، رغم انشغاله في المشاركة مع فريق مرسيدس في سباقات فورمولا 1 بالموسم المنصرم، حيث استطاع النجاح في امتحان الشهادة الثانوية العامة.