أنجي بوني.. من بساط الجودو إلى قمة الكالتشيو مع إنتر ميلان

قاد الفرنسي أنجي يوان بوني (21 عاماً)، فريقه إنتر ميلان، لحسم قمة الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب روما، بهدف دون رد، اليوم السبت، ليواصل تألقه، بعد نجاحه في التسجيل أيضاً في شباك كريمونيزي بـ"الكالتشيو".

وبدأ بوني مسيرته الكروية في فرنسا، متنقلاً بين ناديي لا روشيل وشاتورو، قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف، ويصبح أحد الأسماء الواعدة في الكرة الفرنسية. ويُعرف بسرعته وقوته البدنية وروحه القتالية، وهي صفات تتماشى تماماً مع فلسفة نادي إنتر ميلان، لكن خلف هذا الأداء الصلب قصة مليئة بالشغف والتنوع.

وقبل أن يصبح لاعب كرة قدم، مارس بوني رياضة الجودو. وقال في تصريحات سابقة للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان: "كنت طفلاً مفعماً بالحيوية، لكن الجودو لم يكن كافياً لاستنزاف طاقتي، فقررت والدتي تسجيلي في فريق لكرة القدم عندما كنت في الخامسة أو السادسة، ومنذ تلك اللحظة لم أتوقف أبداً".

وبعد أربع سنوات في إيطاليا، أصبح بوني محبوباً لدى جماهير بارما الإيطالي، والتي أطلقت عليه لقب "أنجيلو"، النسخة الإيطالية من اسمه الأصلي، بفضل شخصيته المتواضعة وروحه المرحة. ولم يبدأ بوني مسيرته كمهاجم، بل كلاعب وسط. وقال عن ذلك: "لعبت في خط الوسط، حتى بلغت السادسة عشرة أو السابعة عشرة، ثم تم توظيفي كمهاجم. وأعتقد أن القرار كان موفقاً بالنظر إلى ما وصلت إليه اليوم".

وكشف بوني أن كريستيانو رونالدو كان قدوته في الصغر، لكنه يضع رونالدو البرازيلي "الظاهرة" في صدارة أساطير إنتر ميلان، واصفاً إياه بأنه "مهاجم لا يُقارن". وبات بوني اللاعب الفرنسي السادس والعشرين الذي يرتدي قميص إنتر ميلان. ويعشق بوني موسيقى الراب والسول، ويعتبرها طقسه الخاص قبل المباريات لأنها "تساعده في الهدوء والتركيز" على حد تعبيره، كما يهتم بالرياضات الأخرى، مثل كرة السلة والبادل، ويُعد من محبي السينما.

نابولي يقدم هدية لمنافسه إنتر

انتصر تورينو على ضيفه نابولي، حامل اللقب، بهدف سجله الأرجنتيني المعار من الفريق الجنوبي، جيوفاني سيميوني، ليقدم هدية ثمينة لإنتر وروما (يتقاسم إنتر ونابولي وروما الصدارة برصيد 15 نقطة، لكن الأول يتقدم بفارق الأهداف). وتنازل فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي خسر قبل مرحلتين على أرض ميلان 1-2، عن الصدارة، في المقابل، حقق تورينو فوزه الثاني فقط للموسم، بعد أول على روما، ورفع رصيده إلى ثماني نقاط.