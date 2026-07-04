"أنت بطل وشعبك فخور بك".. ليلة لن ينساها حارس الرأس الأخضر مع ميسي

- حارس منتخب الرأس الأخضر، جوزيه فوزينيا، لفت الأنظار في كأس العالم 2026 بأداء مميز، حيث ساهم في وصول بلاده لدور الـ32 بتصدياته الحاسمة أمام إسبانيا وأوروغواي والسعودية، مما جعله بطلاً بلا منازع وحصل على جائزة رجل المباراة عدة مرات. - بعد مباراة الأرجنتين، أشاد ليونيل ميسي بفوزينيا قائلاً: "أنت بطل وشعبك يجب أن يفخر بك"، مما أثر في فوزينيا بشدة، حيث اعتبر كلمات ميسي مصدر فخر كبير له. - فوزينيا شكر ميسي وطلب تبادل الهدايا، ووعده ميسي بذلك، مما جعل هذه اللحظة محفورة في قلبه.

روى حارس منتخب الرأس الأخضر جوزيه فوزينيا (40 عاماً)، كواليس الحديث، الذي دار مع قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بعد نهاية المواجهة التي انتصر فيها بطل مونديال قطر بصعوبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر جوزيه فوزينيا، في تصريحاته التي نقلها الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، السبت: "لقد عانقني ميسي بعد انتهاء اللقاء، وأبلغني: أنت بطل وشعبك يجب أن يفخر بك. لقد كانت كلماته مذهلة بالنسبة إليّ، لأن سماع مثل هذه الكلمات من شخص مثل ليونيل ميسي يعني الكثير".

وأوضح: "لقد كان الأمر بالغ الأهمية بالنسبة إليّ، وقدمت له الشكر على هذه الكلمات، وأبلغته بأنه الأفضل، ثم طلبت منه أن أتبادل الهدايا معه، ووعدني بذلك عندما نرى بعضنا في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعد انتهاء الجميع من المقابلات مع وسائل الإعلام، ولحظات مثل هذه تبقى محفورة في القلب".

ويذكر أن حارس منتخب الرأس الأخضر جوزيه فوزينيا، استطاع خطف الأنظار إليه بقوة خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دوراً رئيسياً في وصول بلاده إلى دور الـ32، بسبب ما فعله خلال مرحلة المجموعات، بعدما وقف سدّاً منيعاً في التعادل السلبي أمام إسبانيا، فيما ساهمت تصدياته بفرض التعادل على أوروغواي، قبل أن يمنع نجوم منتخب السعودية من هزّ شباكه، الأمر الذي جعل صاحب الأربعين عاماً بطلاً بلا منازع، ويحصل على جائزة رجل المباراة في أكثر من مناسبة.