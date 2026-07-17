أنتيتوكونمبو يستلهم من ميسي قبل بداية رحلته الجديدة مع ميامي هيت

- وصل يانيس أنتيتوكونمبو إلى ميامي ليبدأ رحلته مع نادي ميامي هيت في موسم 2026-2027، مستلهماً من تجربة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بعد مغادرته لباريس سان جيرمان. - أكد أنتيتوكونمبو أن ميسي يمثل قدوة رياضية مثل ليبرون جيمس، مشيراً إلى أهمية الانضباط والتفاني في المهنة لتحقيق العظمة، مستذكراً مسيرة ميسي من برشلونة إلى إنتر ميامي. - عبر أنتيتوكونمبو عن تأثره بلحظة فوز ميسي على إنكلترا، مشيداً بالاحترام المكتسب من زملائه، ومتمنياً تحقيق إنجازات مماثلة في مسيرته.

وصل نجم دوري السلة الأميركية، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (31 سنة)، إلى مدينة ميامي الأميركية ليبدأ رحلته مع نادي ميامي هيت في موسم 2026-2027، مستلهماً رحلته الجديدة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سبق أن انتقل إلى المدينة الأميركية وانطلق في رحلة جديدة مع نادي إنتر ميامي بعد مغادرته لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال أنتيتوكونمبو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين والذي قاد فريقه السابق ميلووكي باكس للفوز بلقب الدوري عام 2021، إن ميسي هو من نوعية اللاعبين مثل ليبرون جيمس، الذين رسموا "القدوة" للعظمة الرياضية، وذكر قائلاً: "عليك فقط أن تتبع خطاه. الأمر صعب. عليك أن تكون منضبطاً، وأن تكرّس نفسك لمهنتك. لكن الطريق موجود. وإن أردت أن تتبعه، فافعل. وإن لم تُرِد، فعُد إلى ديارك".

وتابع أنتيتوكونمبو مباراة الأرجنتين وإنكلترا وشاهد تأهل ميسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، ثم سافر إلى مدينة ميامي للبدء في رحلته الجديدة مع نادي ميامي هيت في دوري السلة الأميركي، وقدمه النادي الأميركي لاعباً جديداً في تشكيلته قادماً من نادي ميلووكي باكس، ولم ينسَ النجم اليوناني تجربة ميسي الاحترافية في ميامي خلال تقديمه لاعباً جديداً مع ميامي هيت.

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وأكد أنتيتوكونمبو أنه فكر بمسيرة ميسي قبل التوقيع رسمياً مع نادي ميامي هيت، مستذكراً رحلة ميسي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي عام 2023، في خطوة توقع الكثيرون أنها ستؤدي إلى ابتعاده عن الساحة الكروية، وقال يانيس، وهو يسرد إنجازات الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، قائلاً: "ربما يُخلّد اسم ميسي كواحد من أفضل الرياضيين على مر التاريخ".

وأضاف أنتيتوكونمبو في حديثه في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام الأميركية وقال: "ربما يُتوّج بلقبين في نهائي كأس العالم. عندما ترى ذلك، تشعر بالإلهام. بالتأكيد تشعر بالإلهام للاهتمام بجسدك، والاستمرار في فعل الصواب من أجل فريقك"، وأكد النجم اليوناني أنه تأثر بشدة بلحظة الفوز على إنكلترا عندما تعرض ميسي لدفعة وسقط أرضاً، وختم حديثه قائلاً "ثم رأيت جميع زملائه يهرعون لمساعدته. هذا الاحترام يُكتسب. الاحترام الذي يحظى به من زملائه، هو احترام مكتسب. أتمنى أن أتمكن في مسيرتي من فعل شيء مماثل".