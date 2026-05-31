أنتوني غوردون.. 5 حقائق عن صفقة برشلونة

انضم النجم الإنكليزي الشاب أنتوني غوردون (25 عاماً) إلى نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي قادماً من فريق نيوكاسل يونايتد، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع النادي الانكليزي، خاض خلالها 111 مواجهة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وكشفت صحيفة" آس" الإسبانية، السبت، خمس حقائق بارزة عن أنتوني غوردون الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في كرة القدم الإنكليزية الحديثة، نظراً إلى قدرته على الجميع بين المراوغة والسرعة والروح التنافسية العالية في مركز الجناح الذي يفضل اللعب فيه، وهو ما يجعله تعزيزاً مثيراً لنادي برشلونة الذي يعمل على تحقيق جميع الألقاب في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الحقيقة الأولى المثيرة لدى النجم غوردون هي ولادته في مدينة ليفربول، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم مع "الريدز"، لكنه فاجأ الجميع عندما انضم إلى أكاديمية الغريم إيفرتون في عام 2012، وبقي معه حتى تدرج في جميع الفئات العمرية وصولاً إلى الفريق الأول، الذي لعب معه 78 مباراة وسجل سبعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

أما الحقيقة الثانية، فهي قيام أنتوني غوردون بحركة غير متوقعة نهائياً قبل أن ينضم إلى نيوكاسل يونايتد في عام 2023، حين قرر اللعب لمدة موسم مع فريق بريستون نورث إند، الذي يستقر في منافسات دوري الدرجة الأولى، لاكتساب الخبرة، وخاض الجناح العديد من المواجهات، وخطف الأنظار إليه وبقوة، كونه كان مفتاحاً لعدد من الانتصارات.

وأردفت أن الحقيقة الثالثة هي قيادة أنتوني غوردون منتخب إنكلترا إلى تحقيق لقب بطولة كأس أوروبا تحت 21 عاماً في عام 2023، بعد الفوز على إسبانيا في المواجهة النهائية، الأمر الذي جعله يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب "الأسود الثلاثة"، الذي ظهر معه للمرة الأولى في الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار عام 2024، في المباراة الودية ضد البرازيل.

وأوضحت أن الحقيقة الرابعة المثيرة في مسيرة أنتوني غوردون هي قيامه بخوض 17 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا رغم عمره الصغير، بالإضافة إلى تمكنه من تسجيل هدفين، وهو الأمر الذي جعله أحد أعضاء التشكيلة الأساسية لمنتخب إنكلترا في مونديال 2026، لأن المدرب توماس توخيل يرى فيه جناحاً أيسر عصرياً، ولديه قدم يمنى قوية، بالإضافة إلى سرعته الكبيرة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى الحقيقة الخامسة والأخيرة، وهي أن أنتوني غوردون يُعد اللاعب الإنكليزي رقم 13 الذي يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني عبر التاريخ، وبخاصة أن آخرهم كان ماركوس راشفورد الذي ما زال مصيره غامضاً مع الفريق الكتالوني، لأن عقد إعارته سينتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران القادم، وخيار عودته إلى مانشستر يونايتد ما زال قائماً.