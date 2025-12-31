أنتوني جوشوا والحادث القاتل... التحقيقات تكشف الأسباب

- كشفت هيئة مراقبة المرور في نيجيريا أن انفجار إطار السيارة والسرعة الزائدة كانا السبب وراء الحادث المروع الذي تعرض له الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، مما أدى إلى وفاة صديقين له. - أكد وكيل أعمال جوشوا أن حالته مستقرة بعد نقله إلى مستشفى في لاغوس، حيث وقع الحادث في ولاية أوغان النيجيرية. - يُعتبر جوشوا من أبرز الملاكمين في العالم، حيث حمل لقب بطولة العالم مرتين، لكنه خسر في آخر نزال له أمام دانيال دوبوا في 2024.

كشفت التحقيقات الخاصة الصادرة عن هيئة مراقبة المرور في نيجيريا، الأسباب التي أدّت إلى حادث السيارة الذي تعرض له الملاكم البريطاني، أنتوني جوشوا (36 عاماً)، يوم الاثنين الماضي، والذي خرج منه حيّاً بأعجوبة كبيرة، في حين فقد صديقين له كانا معه في السيارة.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها هيئة مراقبة المرور في نيجيريا، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد إطارات السيارة التي تعرّضت لحادث السير المروع، انفجر قبل اصطدامه بشاحنة متوقفة، كما ذكر البيان أن السرعة الزائدة كان من الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادثة.

وجاء في التقرير الرسمي لهيئة مراقبة المرور في نيجيريا: "من خلال التحقيقات الأولية، تأكد وجود سرعة زائدة من جانب سائق سيارة الدفع الرباعي التي كان يستقلها أنتوني جوشوا. خلال ذلك، انفجر الإطار الأمامي من جهة الراكب، وقد أدّى ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة، فانحرفت واصطدمت بالشاحنة المتوقفة. كانت السرعة كبيرة".

وأكد وكيل أعمال الملاكم البريطاني أن حالة الأخير مستقرة وهو في المستشفى بعد حادث السير، الذي وقع الاثنين الماضي، وأودى بحياة اثنين من المقرّبين له، وهما سينا غامي ولطيف أيوديل، ووفقاً لوكالة مراقبة وإنفاذ قوانين المرور في ولاية أوغان النيجيرية، حيث وقع الحادث. ونُقل جوشوا إلى مستشفى دوشيس الدولي في مدينة لاغوس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها أيضاً السلطات المحلية، جوشوا عاري الصدر وهو يتألم بشدة أثناء مساعدته على الخروج من السيارة المحطمة، كما انتشرت صور أخرى لحطام سيارة رياضية سوداء، مع الإشارة إلى أنّ عائلة جوشوا تنحدر من مدينة تقع جنوب غرب نيجيريا، ومن المعروف أنّه يزورها كلما سافر إلى البلاد.

ويُعتبر جوشوا واحداً من أبرز الملاكمين في العالم بفئة الوزن الثقيل، وحمل خلال مسيرته لقب بطولة العالم مرتين، لكنه تلقى بعض الصدمات في مسيرته على مستوى النزالات، إذ خسر في آخر نزالٍ له أمام دانيال دوبوا في 2024، وهو المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012.