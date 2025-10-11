أنتوني تايلور: ما زلت أعيش كابوس مورينيو وجماهير روما

- اعترف الحكم أنتوني تايلور بأن حادثة نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين روما وإشبيلية كانت نقطة تحول مؤلمة في مسيرته، حيث تعرض لهجوم جماهيري عنيف بعد اتهامات بالتحيز من المدرب جوزيه مورينيو. - تحدث تايلور عن تجربته النفسية القاسية بعد المباراة، مشيراً إلى أن تصريحات المدربين النارية تزيد من الضغوط على الحكام وتغذي الغضب الجماهيري، مما يجعله يشعر بملاحقة مستمرة في المباريات. - رغم التحديات، يأمل تايلور في طي صفحة الكابوس، داعياً إلى ثقافة احترام متبادل في كرة القدم لتجنب تحويل الأخطاء التحكيمية إلى تهديدات شخصية.

اعترف الحكم الإنكليزي، أنتوني تايلور (46 عاماً)، بأنّ اسمه ما زال مرتبطاً بذكرى مؤلمة عاشها في العاصمة المجرية، بعدما تعرّض لهجوم لفظي وجماهيري عنيف عقب نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية عام 2023، وأوضح تايلور أنّ تلك الليلة كانت نقطة تحوّل في مسيرته، إذ تركت ندوباً لا تُمحى في ذاكرته رغم مرور السنوات.

واستعاد تايلور تفاصيل الكابوس الذي بدأ في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، حين اتهمه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتحيّز ضد فريقه بعد خسارة روما بركلات الترجيح. وتحوّلت الانتقادات إلى حملة شعواء قادتها جماهير النادي عبر المنصّات الرقمية، قبل أن تتطوّر إلى ملاحقة فعلية في المطار، حيث أُجبر الحكم الإنكليزي على الاحتماء برجال الأمن لتفادي الاعتداء.

وتحدّث تايلور لشبكة بي بي سي البريطانية، أمس الجمعة، عن تلك اللحظات فقال: "لم أشعر يوماً بالخوف مثلما شعرت به في تلك الليلة"، ليؤكد أنّه لم يكن يتوقّع أن تتحوّل مباراة كرة قدم إلى تجربة نفسية قاسية طاردته طويلاً، واعتبر أنّ بعض المدربين يتحمّلون مسؤولية مضاعفة الضغوط على الحكام، من خلال التصريحات النارية التي تُغذّي الغضب الجماهيري وتزرع الكراهية.

وواصل تايلور بعد تلك الحادثة تحكيم المباريات الكبرى في الدوري الإنكليزي ودوري الأبطال، لكنّه أشار إلى أنّ ظلال مورينيو وجماهير روما ما زالت تلاحقه. وأوضح أنّه "كلّما قاد مباراة لفريق إيطالي، شعر بأنّ الماضي يعود في شكل نظرات مشكّكة أو همسات في المدرّجات"، وكأنّ الحكم لم ينجُ بعد من محكمة الجماهير. وواجه تايلور أيضاً تحدّيات مهنية أخرى بعدما أصبح اسمه مثيراً للجدل في وسائل الإعلام، إذ وجد نفسه تحت المجهر في كل قرار يتّخذه. ومع ذلك، شدّد على أنّه لا يحمل أي ضغينة تجاه مورينيو، فأضاف: "المدرب البرتغالي شخص تنافسي بطبعه، لكنّ بعض كلماته خرجت عن السيطرة تلك الليلة".

ويأمل تايلور اليوم أن تطوى صفحة الكابوس، وأن يُنظر إليه بوصفه حكماً اجتهد في أداء واجبه، لا بطلاً سلبياً في قصة غضب جماهيري، ويرى أنّ كرة القدم تحتاج إلى ثقافة احترام متبادل بين اللاعبين والمدربين والحكام، حتى لا يتحوّل الخطأ التحكيمي إلى خطر شخصي يهدد حياة من يسهرون على تطبيق العدالة في الملاعب.