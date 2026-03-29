أنتونيلي يُتوج بجائزة اليابان الكبرى ويتصدر ترتيب فورمولا 1

- كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس البالغ من العمر 19 عامًا، يحقق فوزه الثاني على التوالي في سباق اليابان الكبرى، ليؤكد انطلاقته القوية في موسم فورمولا 1 لعام 2026 بعد فوزه في الصين. - أنتونيلي يتصدر ترتيب البطولة برصيد 72 نقطة بعد ثلاثة سباقات، مستفيدًا من دخول سيارة الأمان ليحافظ على الصدارة أمام أوسكار بياستري وشارل لوكلير. - السباق شهد تنافسًا قويًا بين جورج راسل وأوسكار بياستري، بينما حل ماكس فيرستابن في المركز الثامن بعد انطلاقه من المركز الـ11.

تُوِّج سائق فريق مرسيدس، الإيطالي كيمي أنتونيلي (19 سنة)، بجائزة سباق اليابان الكبرى الجولة الثالثة من منافسات فورمولا 1 لموسم عام 2026، ليؤكد انطلاقته القوية وسعيه من أجل التتويج بطلاً في الختام بعد حصده الفوز في آخر جولتين من أول ثلاثة.

وحقق كيمي أنتونيلي البالغ من العمر 19 عاماً انتصاره الثاني على التوالي في منافسات فورمولا 1، الأحد، بعد جائزة الصين الكبرى قبل أسبوعَين، ونجح في تعويض انطلاقته السيئة في السباق قبل أن يقطع خط النهاية في الصدارة مستفيداً من دخول سيارة الأمان، أمام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري وسائق فريق فيراري، شارل لوكلير، من موناكو.

وبات أنتونيلي متصدراً لترتيب فورمولا 1 بعد ثلاثة سباقات برصيد 72 نقطة، بعدما بنى على فوزه الأول في مسيرته قبل أسبوعَين في الصين، في حين حل زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي كان في صدارة البطولة قبل هذا السباق، في المركز الرابع، وشهد السباق تنافساً بين راسل وبياستري على الصدارة خلال النصف الأول من السباق قبل أن يتراجع، ثم عاد إلى المعركة بعد سلسلة من المواجهات في اللفات الأخيرة.

وجاء سائق ماكلارين الآخر بطل العالم البريطاني لاندو نوريس في المركز الخامس، متقدماً على سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون وسائق ألبين الفرنسي بيار غاسلي، أما بطل العالم أربع مرات مع ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الفائز في اليابان في الأعوام الأربعة الماضية، فحل في المركز الثامن بعد انطلاقه من المركز الـ11 في السباق.

في المقابل انطلق أنتونيلي من المركز الأول للمرة الثانية توالياً، بعدما أصبح أصغر سائق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ فورمولا واحد خلال سباق الصين، لكن بدايته في سوزوكا كانت صادمة، إذ تراجع إلى المركز السادس قبل حتى الوصول إلى المنعطف الأول، واستغل أنتونيلي دخول سيارة الأمان فاستفاد من دخول مجاني إلى المرآب على غرار هاميلتون وغاسلي وفيرستابن، فحافظ على الصدارة التي انتزعها بدخول زميله راسل إلى الحظيرة قبل حادث بيرمان.