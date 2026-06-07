أنتونيلي يواصل انتصاراته ويحسم سباق موناكو للفورمولا 1

- فاز كيمي أنتونيلي بسباق جائزة موناكو الكبرى، محققاً انتصاره الخامس توالياً هذا الموسم، مما عزز صدارته بفارق 66 نقطة عن هاميلتون و68 نقطة عن جورج راسل. - أنقذ هاميلتون فريق فيراري من خيبة أمل بعد اصطدام شارل لوكلير بالحائط، بينما حقق إسحاق حجار منصة تتويج ثانية في مسيرته رغم مشاكل المحرك. - انسحب ماكس فيرستابن مبكراً بسبب عطل فني، مما أضاع عليه فرصة التقدم في حلبة موناكو التي يصعب فيها التجاوز.

فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، الأحد، بسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، محققاً انتصاره الخامس توالياً هذا الموسم، ليعزز صدارته ترتيب السائقين، ويواصل موسمه المثالي، إذ سجل حتى الآن أربع انطلاقات من المركز الأول وخمسة انتصارات خلال ست مراحل، كما وسّع الفارق في صدارة البطولة إلى 66 نقطة أمام هاميلتون و68 نقطة أمام زميله البريطاني جورج راسل (مرسيدس) الذي فشل في حصد أي نقطة بعد تعرضه لعقوبة في نهاية السباق.

ونجح بطل العالم سبع مرات، هاميلتون، في إنقاذ ماء وجه فريق فيراري الذي كان في طريقه لتحقيق ثنائية على منصة التتويج، قبل أن يصطدم السائق شارل لوكلير بالحائط عند المنعطف الأخير، قبل 12 لفة من النهاية، بسبب مشكلة في المكابح على أرضه وبين جماهيره. ورغم معاناته من مشاكل في المحرك، تمكن إسحاق حجار، سائق ريد بول، من تحقيق ثاني منصة تتويج في مسيرته بعد جائزة هولندا الكبرى، بعد احتلاله المركز الثالث. وحل الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) في المركز الرابع أمام سائقي فريق ريسينغ بولز، النيوزيلندي ليام لوسون والبريطاني أرفيد ليندبلاد. أما الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) الذي عبر خط النهاية في المركز الثالث، فتراجع إلى المركز السابع بعد تلقيه عقوبتين زمنيتين، كل منهما خمس ثوانٍ، بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل منطقة الصيانة. واكتملت المراكز العشرة الأولى بالتايلاندي أليكس ألبون (ويليامس)، والفرنسي إستيبان أوكون (هاس)، والمكسيكي سيرخيو بيريس الذي منح فريق كاديلاك أول نقطة في تاريخه ببطولة الفورمولا 1.

في المقابل، انتهى سباق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) مبكراً للغاية، بعدما اضطر إلى الانسحاب منذ اللفة الأولى رغم انطلاقه من المركز الثاني على خط الانطلاق. وكان بطل العالم أربع مرات يأمل انطلاقة قوية تمنحه الأسبقية، وهي ميزة حاسمة على حلبة موناكو التي يصعب فيها التجاوز، لكنه بقي ثابتاً عند انطفاء الأضواء بسبب عطل فني في سيارته.