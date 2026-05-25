أنتونيلي يحكم قبضته على "فورمولا 1": فوز رابع توالياً هذا الموسم

- واصل كيمي أنتونيلي تألقه في فورمولا 1 بفوزه الرابع على التوالي في مونتريال، بعد منافسة شرسة مع زميله جورج راسل الذي انسحب بسبب مشكلة تقنية. - تقدم لاندو نوريس في البداية، لكن التنافس اشتعل بين راسل وأنتونيلي، وانتهى بفوز الأخير بسهولة بعد انسحاب راسل. - لويس هاميلتون تفوق على ماكس فيرستابن ليحصد المركز الثاني، بينما جاء فيرستابن ثالثًا، مما يعزز التنافس بين سائقي مرسيدس على بطولة العالم.

تابع سائق فريق مرسيدس، الإيطالي كيمي أنتونيلي (18 عاماً) تألقه في منافسات فورمولا 1، وحصد الانتصار الرابع توالياً في رصيده هذا الموسم، ليحسم المرحلة الخامسة في مونتريال مساء الأحد، بعد سباق شهد إثارة كبيرة في بدايته بصراع قوي مع زميله البريطاني جورج راسل، بعدما فاز الثنائي بجميع المراحل، بواقع 3 للأول وانتصار للثاني.

وتقدم البريطاني لاندو نوريس من فريق مكلارين إلى المركز الأول في المنعرج الأول، متفوقاً على البريطاني جورج راسل من مرسيدس وأنتونيلي، ولكنه اضطرّ إلى التوقف سريعاً، لينطلق التنافس بين راسل وأنتونيلي وتبادل قيادة السباق وكذلك الأخطاء، وبعدما أوشكا على التصادم، تعرّضت سيارة راسل إلى مشكلة تقنية فرضت عليه الانسحاب وعدم إكمال المرحلة في اللفة 30، رغم أنّه كان المرشح الأوفر حظاً بانطلاقته من المركز الأول وفوزه بالسباق السريع "السبرينت"، وانقض أنتونيلي على الصدارة وأنهى السباق بكل راحة دون أية منافسة من بقية السائقين.

وخلف السائق الإيطالي، كان التنافس بين الهولندي ماكس فيرستابن من فريق ريد بول، ولويس هاميلتون من فريق فيراري على الوصافة، ولكن الغلبة كانت لبطل العالم سبع مرّات سابقة، الذي تجاوز الهولندي في اللفات الأخيرة محرزًا أفضل نتيجة له هذا الموسم، وعاد المركز الثالث إلى فيرستابن الذي صعد للمرة الأولى إلى منصة التتويج وعاد المركز الرابع إلى شارل لوكلير من فريق فيراري.

وأكدت المرحلة، أن التنافس على بطولة العالم سيكون بين ثنائي مرسيدس، نظراً لتفوق السيارة على كل المنافسين، ورغم أن أنتونيلي وسّع الفارق عن زميله في الفريق إلى 43 نقطة، إلا أن التنافس سيكون مشتعلاً وقد نشهد صراعاً قوياً بينهما في المراحل المقبلة.