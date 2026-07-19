أنتونيلي يحصد لقب جائزة بلجيكا.. وهاميلتون مهددٌ بعقوبة ثانية

- عزز كيمي أنتونيلي صدارته في بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه السادس هذا الموسم في جائزة بلجيكا الكبرى، مستفيداً من انسحاب زميله جورج راسل في اللفة الأولى. - لويس هاميلتون، رغم عقوبة خمس ثوانٍ، أنهى السباق في المركز الرابع وارتقى إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، لكنه يواجه تحقيقاً إضافياً بعد اصطدامه بأحد أفراد فريقه. - أوسكار بياستري احتل المركز الخامس، بينما قدم إسحاق حجار أداءً قوياً من المركز الأخير إلى السادس، متقدماً على لاندو نوريس الذي بدأ من المركز الثالث عشر.

عزّز الإيطالي كيمي أنتونيلي صدارته للترتيب العام بعدما حقّق فوزه السادس هذا الموسم، وذلك في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مستفيداً من خروج زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل من اللفة الأولى.

وتقدّم ابن الـ 19 عاماً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، وبات أول إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا منذ ميكيلي ألبوريتو عام 1984 على حلبة زولدر، والأول من بلاده يفوز على سبا فرانكورشان منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وانسحب راسل الذي بدأ السباق وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 25 نقطة فقط خلف الإيطالي الشاب، من السباق في اللفة الأولى، بعدما انطلق من المركز الثالث، لكنه تعرض للتجاوز من قبل سائقي فيراري، قبل أن ينزلق إلى منطقة الحصى إثر احتكاكه بالبريطاني لويس هاميلتون عند المنعطفين الخامس والسادس.

وفرضت عقوبة خمس ثوانٍ على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لكنه تمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز الرابع، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 45 نقطة خلف أنتونيلي، لكن البريطاني أُحيل إلى تحقيق ثانٍ بعد نهاية السباق، بعدما اصطدم بأحد أفراد فريقه أثناء مغادرته منطقة الصيانة عقب أحد التوقفات.

واحتلّ الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الخامس، وقد يكون أكبر المستفيدين إذا تعرض هاميلتون لعقوبة إضافية، وقدم الفرنسي إسحاق حجار أداء قوياً بعدما انطلق من قاع خط الانطلاق، لينهي السباق في المركز السادس على متن سيارة ريد بول، متقدماً بفارق ضئيل على بطل العالم البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الذي استهل المنافسة من المركز الثالث عشر بعد معاقبته بعشرة مراكز لتغيير البطارية في سيارته.

وأكمل البرازيلي غابرييل بورتوليتو (أودي)، والبريطاني أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين) المراكز العشرة الأولى.

(فرانس برس)