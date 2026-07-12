"أنا أحترمك فاحترمني".. كواليس غضب ميسي وحواره مع الحكم

- شهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 مشادة بين ليونيل ميسي والحكم البرتغالي جواو بينهيرو، حيث عبّر ميسي عن غضبه من قرارات الحكم، مما أثار جدلاً واسعاً حول دعم الحكام للأرجنتين. - رغم تقدم الأرجنتين 1-0، دار نقاش حاد بين ميسي والحكم، حيث طالب ميسي بالاحترام، بينما ظل الحكم هادئًا. هذا الخلاف أدى إلى طرد بريل إمبولو بعد حصوله على إنذارين. - انتقدت سويسرا ومصر أداء الحكم بينهيرو، معتبرين أن طرد إمبولو غير مستحق، بينما تورط ميسي في جدل سابق خلال البطولة.

شهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مشادة قوية بين قائد منتخب "التانغو"، ليونيل ميسي وحكم المباراة، البرتغالي جواو بينهيرو، بعدما كان ميسي غاضباً من قراراته، وبالتالي عبّر عن موقفه بحديث متوتر مع الحكم، الذي لم يُعاقب "البولغا"، ولكن اللقطة تمّ تداولها بشكل كبير، وتناقض التهم الموجهة إلى منتخب الأرجنتين كونه يحظى بدعم من الحكام خلال البطولة.

وذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، الأحد، أنه بينما كانت الأرجنتين متقدمة 1-0 في الشوط الأول، دار نقاش حاد بين ميسي والحكم. ووفقًا لشبكة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية، لم يتردد قائد المنتخب الأرجنتيني في توبيخ الحكم. ونقلت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن لاعب إنتر ميامي قوله إلى الحكم بانفعال: "تحدث معي باحترام. لا تكن غير محترم، أنا أحترمك فاحترمني". ولم يبدُ أن هذه الكلمات أثرت في الحكم البرتغالي، الذي ظل هادئًا وبدأ يهدئ من غضب ميسي في مقاطع الفيديو المختلفة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعقب هذا الخلاف حصول بريل إمبولو على أول بطاقة صفراء أدت لاحقًا إلى طرده من المباراة بعد إنذاره ثانيا.

وخلال مسيرته في كأس العالم، انتقد ميسي في حالات نادرة قرارات الحكام، وكان أبرزها في ربع نهائي كأس العالم 2022، عندما هاجم بتصريحات قوية أداء الحكم الإسباني ماثيو لاهوز عقب المواجهة أمام هولندا. وقد أثار تحكيم البرتغالي بينهيرو انتقادات قوية، من جانب سويسرا التي اعتبرت أن طرد اللاعب إمبولو لم يكن مستحقاً وأحدث منعرجاً في المباراة، كما انتقد المنتخب المصري أداء الحكم في لقاء مصر والأرجنتين في ثمن النهائي. وتورط ميسي نفسه في حالة جدلية خلال بداية البطولة بعد تدخل على الجزائري عيسى ماندي في أول مباراة.