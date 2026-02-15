- تأهل أم صلال إلى ربع نهائي كأس أمير قطر 2026 بعد فوزه على الأهلي 4-2، حيث تألق الإسباني كريستو غونزاليس بتسجيله "هاتريك"، ليقود فريقه إلى الانتصار والانضمام إلى الدحيل والوكرة والشمال والعربي والغرافة والسد والريان في دور الثمانية. - سيواجه أم صلال فريق الغرافة في مواجهة قوية، بينما يلتقي الفائز من الريان والوكرة، والسد يواجه الشمال، والفائز من العربي والدحيل ينتظر تحدياً صعباً في نصف النهائي. - الفائز بكأس أمير قطر 2026 سيحصل على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، مما يضيف أهمية كبيرة للمنافسة في هذه البطولة.

اكتمل عقد المتأهلين، إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر 2026، اليوم الأحد، بعد تفوق أم صلال على حساب الأهلي 4-2. وبادر الأخير بالتسجيل عن طريق إريك إكسبوسيتو في الدقيقة 37، غير أن الإسباني كريستو غونزاليس أدرك التعادل سريعاً. وأعاد سيكو عمر التقدم للأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، لكن سرعان ما أحرز غونزاليس هدف التعادل لأم صلال، وأضاف أحمد السيد الهدف الثالث للأخير، ليعود بعدها الإسباني غونزاليس لهزّ الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 73، لينصّب نفسه بطلاً للقاء، عقب إحرازه "هاتريك".

وبذلك، انضمّ أم صلال إلى كلّ من الدحيل والوكرة والشمال والعربي والغرافة والسد والريان ‌في دور الثمانية بالبطولة. وسيقابل أم صلال فريق الغرافة في الدور المقبل، بمواجهة قوية تحمل طابعاً تنافسياً، فيما يواجه المنتصر، المتأهل من قمة الريان والوكرة، وعلى الجهة الثانية، يصطدم السد بنظيره الشمال، فيما سيكون المنتصر على موعد مع لقاء صعب، سيواجه فيه المتأهل من قمة العربي والدحيل.

وسيشهد دور ربع النهائي صدامات مباشرة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ ستسعى الفرق المتأهلة إلى استثمار زخم التأهل ومواصلة المشوار بثبات نحو نصف النهائي، مع إدراك أن أي تعثر في هذه المرحلة يعني الخروج من السباق. يذكر أن بطل كأس أمير قطر 2026 سيحجز مقعداً مباشراً، في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026 - 2027 من أصل الحصة القطرية في البطولة، والبالغة مقعدين مباشرين وثالثاً في الدور التمهيدي.