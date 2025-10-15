أمين غويري وإصابة الرأس القوية... غياب مؤثر مُحتمل عن مرسيليا

- تعرض أمين غويري، مهاجم الجزائر، لإصابة خطيرة في الرأس والكتف خلال مباراة ضد أوغندا، مما قد يغيبه عن مواجهات حاسمة لفريقه مرسيليا الفرنسي. - مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، أكد أن غويري يخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى الإصابة وفترة الغياب المتوقعة، مما يثير القلق حول مشاركته في المباريات القادمة. - إصابة غويري تأتي في وقت حساس لمرسيليا، الذي يواجه مباريات مهمة ضد لو هافر وسبورتينغ لشبونة، حيث يعتمد المدرب روبيرتو دي زيربي على غويري كلاعب رئيسي في الفريق.

تعرض المهاجم الجزائري، أمين غويري (25 سنة)، لإصابة قوية وخطيرة على مستوى الرأس والكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة أوغندا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وهي الإصابة التي من المتوقع أن تتسبب بغيابه عن مواجهات مؤثرة لفريقه مرسيليا الفرنسي.

وشهدت المواجهة التي جمعت منتخبي الجزائر وأوغندا، أمس الثلاثاء، تعرض أمين غويري لإصابة قوية على مستوى الرأس والكتف، إثر تدخل قوي من الخلف من حارس مرمى منتخب أوغندا، سليم ماغولا، خلال كرة مُشتركة في الدقائق الأخيرة، وبقي غويري مُمدداً على أرضية الملعب لعدة دقائق، إذ فحص الطاقم الطبي رأسه وكتفه اليمنى، قبل أن يُنقل على حمالة وهو يضع ضمادة على رأسه، أما حارس أوغندا الذي تلقى إنذاراً على خلفية هذا التدخل القوي الذي نتجت عنه ركلة جزاء، فنُقل هو الآخر على حمالة إلى خارج الملعب.

وتحدث مدرب منتخب الجزائر، البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن إصابة لاعبه القوية وقال في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: "بالنسبة لمهاجمنا أمين غويري، أظهر الفحص الطبي الأول إصابة في الرأس والكتف. هو يخضع حالياً لفحوصات أعمق وأتمنى أن تكون نتائجها مطمئنة"، وبالتالي سينتظر الجميع التقرير الطبي النهائي لمعرفة حجم إصابة غويري وفترة الغياب المتوقعة.

وتأتي إصابة غويري في وقت حساس لفريقه مرسيليا الذي سيخوض مباراتين مهمتين، بداية من يوم السبت المقبل في مواجهة لو هافر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، والفريق بحاجة للفوز للاستمرار في الضغط على باريس سان جيرمان المتصدر بفارق نقطة عن مرسيليا، ثم مواجهة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء القادم، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، ويحتاج للفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة من هذه المباراة.

وأمسى غويري من ركائز نادي مرسيليا الفرنسي في موسم 2025-2026، تحت قيادة المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، الذي يعتمد عليه في خط وسط النادي الفرنسي في الفترة الأخيرة، خصوصاً أنه يملك مقومات فنية مُميزة تجعله قادراً على إخراج الكرة من الخلف وتطبيق أسلوب اللعب المعتمد، ولكن مع هذه الإصابة، فإنه من المتوقع غياب غويري عن مباراتي مرسيليا (ضد لو هافر وضد سبورتينغ لشبونة بنسبة كبيرة)، بانتظار الكشف عن تفاصيل الفحوصات الطبية الجديدة من الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر ونادي مرسيليا الفرنسي.