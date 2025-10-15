أمير قطر يشيد بروح العنابي.. رسالة فخر قبل مونديال 2026

- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لاعبي المنتخب القطري في قصر لوسيل، مهنئًا إياهم بتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بأدائهم المتميز الذي يعزز مسيرة الرياضة في قطر. - تأهل المنتخب القطري للمونديال بعد فوزه على الإمارات في الملحق الآسيوي، متصدرًا المجموعة الأولى، بينما ينتقل المنتخب الإماراتي لمواجهة العراق في الملحق الآسيوي لتحديد المتأهل للملحق العالمي. - حثّ الشيخ تميم اللاعبين على مواصلة التميز وضمان تمثيل قطر بأفضل صورة في المونديال، متمنيًا التوفيق للمنتخبات العربية المتأهلة.

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، اليوم الأربعاء، لاعبي المنتخب القطري لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وحضر المقابلة نائب الأمير، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي للأمير، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي بداية المقابلة، هنأ أمير قطر لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بفوزهم وتأهلهم إلى المونديال، الذي تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، مشيداً "بالأداء المتميز للاعبين وإنجازهم الكروي، الذي يعزز مسيرة الرياضة وكرة القدم في دولة قطر". وحثّ الشيخ تميم اللاعبين على "مواصلة بذل الجهود والتميز، وضمان تمثيل دولة قطر أحسن تمثيل، مع المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة للمونديال المقبل، متمنياً لجميع المنتخبات التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية القادمة".

ويُذكر أن المنتخب القطري صعد لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه بهدفين لهدف على منتخب الإمارات، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه، المنتخب الإماراتي. وحصل "العنابي" على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما انتقل "الأبيض" الإماراتي لخوض الملحق الآسيوي أمام منتخب العراق، ثاني المجموعة الثانية، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.