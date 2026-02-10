- احتفلت قطر باليوم الرياضي لعام 2026 تحت شعار "اخترت الرياضة"، حيث شارك المواطنون والمقيمون في فعاليات متنوعة في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة يومي. - شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من العائلات والأطفال في مرافق رياضية متعددة، مما يعكس روح المشاركة والتلاحم المجتمعي، ويعزز الصحة والرفاهية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية الرياضة خلال مشاركته في الفعاليات، مشيراً إلى دورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي.

عاشت دولة قطر الثلاثاء على وقع احتفالات اليوم الرياضي لعام 2026 تحت شعار "اخترت الرياضة" في مختلف أنحاء البلاد، ليصبح الأسبوع الثاني من شهر فبراير/ شباط من كلّ عام حدثاً استثنائياً وتقليداً وطنياً، يهدف إلى ترسيخ الوعي وإبراز أهمية الرياضة ودورها المحوري في بناء الفرد والمجتمع وجعلها أسلوب حياة يوميا.

وشهد اليوم الرياضي مشاركة كبيرة من كافة شرائح المجتمع، من المواطنين والمقيمين منذ ساعات الصباح الأولى، لا سيما العائلات والأطفال الذين أثبتوا حضورهم الكبير في مختلف المرافق والمنشآت الرياضية في البلاد، وكذلك الحدائق العامة والساحات؛ من كورنيش الدوحة، ومنطقة أسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، إلى مناطق أخرى، حيث تحوّلت أرض قطر ملعباً ضخماً يضمّ الجميع تحت مظلة الرياضة التي جسدت روح المشاركة والتلاحم المجتمعي.

وثمّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، هذه المناسبة خلال مشاركته في الفعاليات بنادي الدوحة للغولف إلى جانب عدد من لاعبي الفئات السنية ولاعبي المنتخب الأول. وقال في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يوم قطر الرياضي، مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الرياضة والممارسات الصحية، متمنياً لكم يوماً رياضياً سعيداً".

وعرف هذا العام إقبالاً كبيراً على تجربة مختلف الأنشطة، بعدما أسهم اليوم الرياضي للدولة في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع القطري، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2030 لا سيما في جانب تنمية العنصر البشري؛ كما يساهم هذا الحدث في تعزيز صحة الفرد ورفاهيته، ويدعم جودة حياة المجتمع، ويؤكد المكانة التي بات يحتلها اليوم الرياضي منصة وطنية جامعة لنشر ثقافة النشاط البدني.

يُذكر أن دولة قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2012، عقب صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على تخصيص يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.