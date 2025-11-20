أميركا وأولمبياد 2028.. غياب النجمين ليبرون جيمس وكوري؟

- يواجه منتخب أميركا لكرة السلة تحدياً كبيراً قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028، حيث أبدى النجمان ليبرون جيمس وستيفن كوري شكوكاً حول مشاركتهما. - ليبرون جيمس، الذي سيبلغ 43 عاماً، أكد عدم نيته المشاركة في الأولمبياد المقبل، مشيراً إلى أنه سيشاهد المباريات عن بُعد، بعد أن قاد الفريق للفوز بالذهب في باريس. - ستيفن كوري لم يحسم قراره بعد، لكنه أبدى شكوكاً حول قدرته على المشاركة، رغم دوره البارز في الفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد السابق.

يواجه منتخب أميركا لكرة السلة أزمة كبيرة قبل المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028، حيثُ أثار النجمان، ليبرون جيمس وستيفن كوري، شكوكاً كبيرةً حول المشاركة مع واحد من أفضل المنتخبات التي تُنافس على الميدالية الذهبية في رياضة كرة السلة.

وقاد الثنائي ليبرون جيمس وستيفن كوري منتخب أميركا المدجج بالنجوم للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي، حيث تفوق على منتخب فرنسا المضيفة في نهائي مثير. وأكد جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز الذي سيبلغ 43 عاماً بحلول الأولمبياد المقبل، أنه ليس هناك فرصة للعودة، ففي حلقة من برنامج "مايند ذي غايم" الذي بثّ، الأربعاء، قال جيمس للمقدم، نجم كرة السلة السابق الكندي ستيف ناش (51 عاماً)، إنه يخطط لمشاهدة الأولمبياد عن بُعد.

وعن إمكانية مشاركته مع منتخب أميركا في أولمبياد لوس أنجليس 2028، رد النجم ليبرون جيمس الملقب بالملك في دوري السلة الأميركية: "أنت تعرف إجابتي سابقاً. لا تسأل حتى. سأشاهد من كابو. انتهت"، وختم جيمس حديثه قائلاً: "لا يمكننا أن نتفوق على ما فعلناه. لا يمكننا أن نتفوق على ذلك. لعبنا ضد فرنسا في باريس في النهائي".

أما نجم فريق غولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري، فشارك في الحلقة أيضاً، ولكنه لم يحسم قرار مشاركته مع منتخب أميركا في أولمبياد 2028، وشكّك بإمكانية مشاركته قائلاً: "إنها الإجابة المعاكسة لما قلته له العام الماضي، كان الأمر مثل، لتكن مشيئة الله، لا يزال لديّ الخيار والقدرة البدنية لأكون قادراً على التأثير في الفريق. لا تقل أبداً لا، لكنني أشك بشدة في ذلك". يُذكر أن كوري لعب دوراً بارزاً في فوز منتخب أميركا بالميدالية الذهبية الأولمبية، حيث تألق في المباراة النهائية بتسجيله 24 نقطة، منها سلسلة من الرميات الثلاثية القاتلة.