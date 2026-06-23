أميركا تُخفف قيود السفر على منتخب إيران قبل مواجهة مصر

- خففت الولايات المتحدة القيود على سفر منتخب إيران لكأس العالم، مما يسمح لهم بدخول البلاد قبل يومين من مباراتهم ضد مصر في سياتل، بعد أن كان يُسمح لهم بالدخول قبل يوم واحد فقط. - وصف مدرب إيران الفريق بأنه "الأكثر تعرضاً للاضطهاد" بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي ترافق وصولهم، مما يسبب إرهاقاً كبيراً. - لم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنتخب الإيراني على الإجراءات الأميركية، رغم نية إيران تقديم شكوى للفيفا بشأن قيود السفر.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خففت القيود المفروضة على ترتيبات سفر منتخب إيران خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، ما يتيح للاعبين الإيرانيين دخول البلاد قبل يومين من مباراتهم المقبلة ضد مصر في سياتل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وكان يُسمح لمنتخب إيران سابقاً في دخول الولايات المتحدة الأميركي، قبل يوم واحد فقط من المباراة، وهو ما دفع مدرب فريق إيران إلى وصفه بأنه "الفريق الأكثر تعرضاً للاضطهاد في بطولة كأس العالم برمتها"، لأن الأمر مرهق بشكل كبير، وبخاصة أن هناك إجراءات أمنية مشددة ترافق وصول البعثة إلى المطارات الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز: "بالنسبة للمباراة الثالثة لمنتخب إيران في سياتل يوم 26 يونيو، سُمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من المباراة"، مُضيفاً: "سيظل على المنتخب الإيراني مغادرة الولايات المتحدة في اليوم الذي تنتهي فيه المباراة. وتبقى الإجراءات والبروتوكولات الأمنية العامة كما هي. ونحن ملتزمون بتوفير بطولة آمنة قدر الإمكان للاعبين والطاقم والجماهير على حد سواء".

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنتخب الإيراني حتى الآن على طلبات التعليق والإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، وبخاصة أن إيران عبّرت قبل أيام عن عزمها التقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن قيود السفر المفروضة على الفريق؛ إذ يضطر إلى الانتقال من مقر إقامته في مدينة تيخوانا بالمكسيك قبل يوم واحد من مبارياته في الولايات المتحدة.