أميركا تواصل رحلتها في كأس العالم بعد الفوز على البوسنة بهدفين اثنين

- تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على البوسنة بهدفين نظيفين، مؤكداً عزمه على تحقيق إنجازات كبيرة في البطولة التي يستضيفها مع كندا والمكسيك. - قدم المنتخب الأميركي أداءً هجومياً قوياً بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث سجل فلوريان بالوغان ومالك تيلمان هدفي الفوز، رغم إكمالهم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بالوغان. - يعتبر هذا التأهل إلى دور الـ16 هو الأطول في تاريخ المنتخب الأميركي في كأس العالم، حيث تجاوز الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.

واصل منتخب الولايات المتحدة حضوره القوي في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن تفوق على منتخب البوسنة بهدف نظيف في مواجهة دور الـ32 من المونديال، ليتأهل إلى دور الـ16 ويؤكد عزمه على الوصول إلى أبعد دور ممكن في نسخة يستضيفها على أرضه مع كل من كندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الأميركي عرضاً هجومياً قوياً، مواصلاً المستوى الذي ظهر به في دور المجموعات بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي نجح في منح الفريق شخصية هجومية واضحة. وحسم أصحاب الأرض المباراة بهدفين نظيفين، سجلهما فلوريان بالوغان من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ومالك تيلمان من ركلة حرة مباشرة، أمام منتخب بوسني لم ينجح في مجاراة منافسه.

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وظهر المنتخب الأميركي بمستوى جيد أمام البوسنة، وكان الطرف الأفضل طوال المباراة، بعدما صنع فرصاً أكثر وهدد المرمى في أكثر من مناسبة. وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر لولا إهدار عدد من الفرص، رغم أنه أكمل آخر 26 دقيقة بعشرة لاعبين، إثر طرد فلوريان بالوغان، صاحب الهدف الأول، بسبب تدخل قاسٍ على أحد لاعبي البوسنة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب أميركا إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، إذ سبق أن وصل إلى هذا الدور في ست مناسبات (2022، 2014، 2010، 2002، 1994 و1934)، مع الإشارة إلى أنه في جميع النسخ التي تأهل فيها كان يُنافس في نسخة تضم أقل من 48 منتخباً، وبالتالي فإن تأهله في نسخة 2026 يُعَدّ المشوار الأطول للمنتخب الأميركي في المونديال، لكونه وصل إلى أبعد من الدور الثاني فقط لأول مرة في تاريخه.