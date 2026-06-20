أميركا تهزم أستراليا بهدفَين وتحسم بطاقة التأهل في مونديال 2026

- حقق منتخب أميركا فوزاً مهماً على أستراليا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى دور الـ32. - استغل المنتخب الأميركي أخطاء الدفاع الأسترالي، حيث سجل كاميرون بورغس هدفاً في مرماه، وأضاف ألكس فريمان الهدف الثاني، مع سيطرة أميركية بنسبة 70% في الشوط الأول. - رغم محاولات أستراليا في الشوط الثاني، حافظت أميركا على النتيجة بفضل تكتيك المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لتتصدر المجموعة برصيد ست نقاط.

تمكّن منتخب أميركا من تحقيق فوز مستحق على نظيره الأسترالي، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة، التي جمعت بينهما، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026، لتحسم الولايات المتحدة بطاقة التأهل إلى دور 32 في المسابقة الدولية.

ولعب منتخب أميركا على الأخطاء التي وقع فيها لاعبو منتخب أستراليا في بداية المباراة، وتحديداً في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، عندما سجل المدافع كاميرون بورغس هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه، ليواصل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ضغطهم الكبير، ويتمكنوا من إحراز الهدف الثاني، الذي جاء عبر ألكس فريمان في الدقيقة 43.

وفرض منتخب أميركا نفسه مسيطراً في الشوط الأول، بعدما قام بتهديد مرمى نظيره الأسترالي في سبع مناسبات، بينهما اثنتان بين العارضة والقائمين، بالإضافة إلى السيطرة على اللعب بنسبة وصلت 70 بالمئة، مع تمرير الكرة 279 مرة، والحصول على ثلاث ركلات ركنية، الأمر الذي يفسر تمكن كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو من التقدم بهدفين مقابل لا شيء.

أما في الشوط الثاني، فحاول منتخب أستراليا تقليص النتيجة لصالحه، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والكرات الثابتة، لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو استطاع التعامل بذكاء، بعدما ظهر تركيزه على الاستحواذ المباشر على الكرة، التي جرى تناقلها في وسط الملعب بكثرة، من أجل الحفاظ على النتيجة.

وبهاذ الانتصار المستحق، تمكن منتخب أميركا من حجز مقعده في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تربعت كتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على عرش المجموعة الرابعة، برصيد ست نقاط كاملة، عقب انتصارين متتاليين، فيما تجمد رصيد منتخب أستراليا عند ثلاث نقاط.