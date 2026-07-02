أميركا تفوز على البوسنة 2-0 لتواصل رحلتها في كأس العالم

واصل منتخب الولايات المتحدة حضوره القوي في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن تفوق على منتخب البوسنة بهدف نظيف في مواجهة الدور الـ32 من المونديال، ليتأهل إلى دور الـ16 ويؤكد عزمه من أجل الوصول إلى أبعد دور ممكن في نسخة يستضيفها على أرضها مع كل من كندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الأميركي عرضاً هجومياً قوياً، مواصلاً المستوى الذي ظهر به في دور المجموعات بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي نجح في منح الفريق شخصية هجومية واضحة. وحسم أصحاب الأرض المباراة بهدفين نظيفين، سجلهما فلوريان بالوغان من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ومالك تيلمان من ركلة حرة مباشرة، أمام منتخب بوسني لم ينجح في مجاراة منافسه.

كرة عالمية بوتشيتينو يحسم مستقبله مع منتخب أميركا بعد مونديال 2026

وظهر المنتخب الأميركي بمستوى جيد أمام البوسنة، وكان الطرف الأفضل طوال المباراة، بعدما صنع فرصاً أكثر وهدد المرمى في أكثر من مناسبة. وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر لولا إهدار عدد من الفرص، رغم أنه أكمل آخر 26 دقيقة بعشرة لاعبين، إثر طرد فلوريان بالوغان، صاحب الهدف الأول، بسبب تدخل قاسٍ على أحد لاعبي البوسنة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب أميركا إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، إذ سبق وأن وصل إلى هذا الدور في خمس مناسبات (2022، 2014، 2010، 1994 و1934)، مع التنويه أنه في جميع النسخ التي تأهل فيها كان يُنافس في نسخة تضم أقل من 48 منتخباً، وبالتالي فإن تأهله في نسخة 2026 يعد المشوار الأطول للمنتخب الأميركي في المونديال، كونه وصل إلى أبعد من الدور الثاني فقط لأول مرة في تاريخه.