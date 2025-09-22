أموريم يُشيد بعودة مورينيو إلى بنفيكا: إنه أفضل مدرب برتغالي

- عودة جوزيه مورينيو إلى البرتغال لقيادة بنفيكا تُعتبر مكسباً مهماً للدوري البرتغالي، حيث يُعد من أفضل المدربين عالمياً، وقد حقق نجاحات في إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، وتركيا. - روبين أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أشاد بمورينيو كأفضل مدرب برتغالي، مشيراً إلى تأثيره الكبير في كرة القدم البرتغالية والعالمية، وفتح الأبواب للمدربين البرتغاليين. - مورينيو ساهم في بروز المدرسة التدريبية البرتغالية بعد نجاحاته مع بورتو وإنتر ميلان وتشلسي، مما زاد من اهتمام الأندية الأوروبية بالمدربين البرتغاليين.

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي روبين أموريم (40 عاماً)، أن عودة مواطنه، جوزيه مورينيو (62 عاماً)، إلى البرتغال لقيادة نادي بنفيكا، مكسب مهم للدوري البرتغالي، باعتبار أن "السبيشال وان" يعدّ من أفضل المدربين في العالم، وبالتالي كانت عودته حدثاً مميزاً بالنسبة إلى الدوري بعد النجاحات التي حققها في مختلف التجارب التي مرّ بها، حيث درب في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.

ونقلت صحيفة أبولا البرتغالية، الأحد، تصريحات أموريم الذي قال عن عودة مورينيو إلى الدوري البرتغالي: "إنه أفضل مدرب برتغالي، وهذا الأمر لم يتغير. لطالما كان شخصاً مميزاً للغاية في كرة القدم لدينا، بل وفي العالم أيضاً، وقد فتح لنا كل الأبواب. لم أكن لأكون هنا لولا جوزيه مورينيو. أعتقد أن الأمر سيكون ممتعاً للغاية في البرتغال، ويجب أن تستمتعوا به. هكذا هو الوضع، سنراقب من هنا (إنكلترا) ما سيحدث معه، لكنني سأركز فقط على مانشستر".

ولعب مورينيو دوراً كبيراً في بروز المدرسة التدريبية البرتغالية، بعدما قاد نادي بورتو إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 2004، وكرّر الأمر مع إنتر ميلان الإيطالي في عام 2010، كما أنّه أعاد نادي تشلسي الإنكليزي إلى واجهة الأحداث، إذ قاد الفريق إلى السيطرة على الدوري المحلي سنوات عديدة، إضافة إلى تجربته مع نادي ريال مدريد الإسباني، ولهذا تزايد إقبال الأندية الأوروبية القوية على المدربين البرتغاليين. وبعد رحيله عن نادي فنربخشة التركي منذ أسابيع قليلة إثر الفشل في التأهل إلى مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، تعاقد مورينيو مع بنفيكا، فريقه السابق، في تجربة انطلقت بنجاح بانتصار في أولى المباريات الرسمية.