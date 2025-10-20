أموريم يُحدد صفقته المقبلة لتعزيز الدفاع 

- يواصل روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، جهوده لإعادة بناء الفريق وتحقيق استقرار في النتائج، مع التركيز على مشروع طويل الأمد يعيد بريق "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي والمنافسات الأوروبية. - يسعى أموريم لضم المدافع العاجي عثمان ديوماندي من سبورتينغ لشبونة، حيث يعتبره حجر الأساس في منظومته الدفاعية الجديدة بفضل قدراته الاستثنائية، رغم المنافسة الشديدة من ليفربول وشرط جزائي يبلغ 80 مليون يورو. - تربط أموريم وديوماندي علاقة خاصة منذ انضمام الأخير لسبورتينغ، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي، مما يجعله هدفاً للأندية الأوروبية الكبرى.

يواصل المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي روبين أموريم (40 عاماً)، سعيه لإعادة بناء الفريق، وإخراجه من دوامة النتائج المتذبذبة، التي لازمته في المواسم الأخيرة، واضعاً نصب عينيه مشروعاً طويل الأمد يعيد لـ "الشياطين الحمر" بريقهم في الدوري الإنكليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية، على حد سواء.

وبحسب ما أورده موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الاثنين، فقد قدّم أموريم طلباً واضحاً لإدارة النادي بضرورة تدعيم الخط الخلفي بلاعب يعرفه جيداً من تجربته السابقة في سبورتينغ لشبونة، ويتعلق الأمر بالمدافع العاجي، عثمان ديوماندي (21 عاماً)، ويرى المدرب البرتغالي أن الشاب الأفريقي يتمتّع بقدرات استثنائية تؤهله ليكون حجر الأساس في منظومته الدفاعية الجديدة في "أولد ترافورد".

وتمكن ديوماندي من فرض نفسه بصفته أحد أفضل المدافعين في الدوري البرتغالي، خلال الموسمين الأخيرين، إذ يُعتبر بمثابة صخرة الخط الخلفي لسبورتينغ بفضل قوّته البدنية، وتمركزه الذكي، وسرعته في التغطية، إضافة إلى هدوئه تحت الضغط، وهي الصفات التي يحتاجها اليونايتد، بعد سلسلة من الهفوات الدفاعية، التي كلّفته نقاطاً ثمينة منذ مطلع الموسم.

ولا تبدو مهمة مانشستر يونايتد سهلة، إذ أشارت التقارير إلى أنّ ليفربول بدوره يراقب اللاعب عن كثب، ما ينذر بمواجهةٍ جديدة بين الغريمين الإنكليزيين خارج الملعب. ويعلم أموريم أن الفوز بخدمات ديوماندي يتطلب استثمارا كبيرا، إذ يتمسك سبورتينغ بشرط جزائي يقارب 80 مليون يورو، ويُصرّ على عدم بيعه إلا بعرض ضخم يناسب قيمته السوقية المتصاعدة.

وتربط أموريم وديوماندي علاقة خاصة، إذ كان المدرب البرتغالي من أبرز من آمن بموهبة اللاعب منذ انضمامه إلى سبورتينغ قادماً من نادي ميتز الفرنسي عام 2023. وخلال موسمه الأول معه، تحوّل ديوماندي إلى ركيزة أساسية في دفاع الفريق، وساهم في تتويجه بلقب الدوري البرتغالي، قبل أن تتهافت عليه عروض الأندية الأوروبية الكبرى، وهي النقطة التي ستحاول إدارة اليونايتد استغلالها من أجل الظفر بخدمة المدافع الشاب.



