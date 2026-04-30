اقترب المدرب البرتغالي روبن أموريم (41 سنة) من العودة إلى منافسات البريمييرليغ، بعد التجربة الصعبة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد وانتهت بنتائج كارثية؛ إذ تشير المعلومات إلى أن المدرب قد يقود نادياً جديداً في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأربعاء، فإن المدرب البرتغالي روبن أموريم مطلوب من نادي كريستال بالاس المنافس في البريمييرليغ من أجل قيادته في موسم 2026-2027، خصوصاً مع اقتراب مغادرة المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر، ويبدو أن إدارة النادي الإنكليزي تفكر في مدرب يملك أفكاراً فنية مميزة يُمكن تطبيقها لتصنع الفارق وتطور مستوى الفريق الذي يحتل حالياً المركز الـ13 في ترتيب البريمييرليغ برصيد 43 نقطة.

ويُعد روبن أموريم خياراً مميزاً لفريق كريستال بالاس على الرغم من التجربة القاسية التي عاشها خلال فترة تدريبه نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، والفشل في تحسين مستوى الفريق كثيراً وتراجعه معه إلى المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنكليزي، إذ قاد فريق الشياطين الحُمر في 63 مباراة (حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 18 مواجهة، وخسر 21 مباراة).

وتبقى تجربة أموريم الأفضل هي التي قضاها مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي جعله واحداً من أفضل الأندية البرتغالية خلال سنوات تدريبه بين 2020 و2024، ووصلت نسبة انتصاراته معه إلى 71% مقارنة بـ38% مع نادي مانشستر يونايتد، وهو الذي حقق معه ألقاب الدوري البرتغالي وكأس البرتغال وكأس السوبر؛ ليؤكد أنه واحد من أفضل المدربين البرتغاليين في تلك الفترة.

كما أشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن أموريم مناسب جداً لقيادة فريق مثل كريستال بالاس؛ لأن أفكاره الفنية يمكن تطبيقها مع فريق متوسط، والتي ستجعله قادراً على تحقيق النجاح في البريمييرليغ لأول مرة في مسيرته، بانتظار ما ستقرره إدارة نادي كريستال بالاس في الأسابيع المقبلة، من أجل تأكيد إمكانية عودة أموريم إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.