أموريم يعيد اهتمام مانشستر يونايتد بموهبة برشلونة سابقاً

- يواصل مانشستر يونايتد تعزيز صفوفه لدعم المدرب روبن أموريم، مع التركيز على تحسين الخط الهجومي بسبب الأداء غير الفعال للوافد الجديد بينجامين سيسكو. - وضعت إدارة النادي المهاجم البرازيلي فيتور روكي كأولوية في الانتقالات الشتوية، بعد تألقه مع بالميراس بتسجيل 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة، مما جذب اهتمام المدرب أموريم. - يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم روكي، وسط منافسة من تشلسي وتوتنهام، بعد تجربة غير موفقة للاعب في برشلونة وريال بيتيس.

لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يواصل مساعيه لتعزيز صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، في ظل رغبة الإدارة بدعم مدربها البرتغالي روبن أموريم (40 عاماً)، بعد التحسّن الملحوظ في أداء الفريق ونتائجه مؤخراً، وخروجه من مرحلة التعثرات التي رافقته في بداية الموسم. وتسعى إدارة "الشياطين الحمر" إلى تدعيم الخط الهجومي تحديداً، في ظل غياب الفاعلية المطلوبة من الوافد الجديد القادم من الدوري الألماني السلوفيني بينجامين سيسكو (22 عاماً)، الذي لم يتمكن بعد من ترك بصمته في تشكيلة الفريق، الأمر الذي دفع النادي إلى وضع ملف المهاجم الجديد على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد المهاجم البرازيلي فيتور روكي (20 عاماً) على رأس قائمة أولوياتها في "الميركاتو" المقبل، بعدما خطف الأنظار بأدائه المميز مع نادي بالميراس البرازيلي تحت إشراف المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، إذ قدم روكي موسماً استثنائياً بتسجيله 17 هدفاً، وتقديمه خمس تمريرات حاسمة، ليعيد اسمه بقوة إلى واجهة الاهتمام الأوروبي. ودفع هذا التألق المدرب روبن أموريم إلى إعادة فتح ملف اللاعب داخل أروقة النادي، إذ يُعتبر من أبرز المعجبين بإمكاناته الهجومية منذ أن حاول ضمّه إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صيف 2024.

ووفقاً لموقع فيجاخيس الإسباني اليوم الاثنين، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضٍ رسمي بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، في ظل منافسة مرتقبة من تشلسي وتوتنهام اللذين يراقبان وضعه من كثب. وجاءت عودة روكي إلى بلاده بعد تجربة أوروبية غير موفقة في برشلونة وريال بيتيس الإسبانيين، إذ لم يحصل على دقائق لعب كافية لإبراز قدراته، ليجد في بالميراس البرازيلي البيئة المثالية لاستعادة الثقة وتطوير مستواه.