أموريم سيكلّف مانشستر يونايتد مبلغاً مالياً كبيراً بسبب الإقالة

سيدفع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مبلغاً مالياً كبيراً بمثابة تعويض للمدرب البرتغالي روبن أموريم (41 سنة)، الذي أُقيل من منصبه في وقت سابق، وعُيّن المدرب الإنكليزي مايكل كاريك خلفاً له، الأمر الذي تسبب بإضافة أعباء مالية على "الشياطين الحُمر".

ونشر نادي مانشستر يونايتد بياناً بالأرقام المالية الخاصة به عن موسم 2025-2026، أظهر القيمة المالية المدفوعة للمدربد أموريم خلال فترة تدريبه فريق الشياطين الحُمر. وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية المبلغ الذي يجب أن يدفعه النادي لأموريم بعد الإقالة، بعد أن استمرت فترة البرتغالي حوالي 14 شهراً وانتهت في الخامس من يناير/ كانون الثاني ليُغادر ومعه أيضاً مساعدوه الخمسة عن "أولد ترافورد".

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد سيدفع حوالي 22 مليون يورو للمدرب أموريم من ميزانية النادي الخاصة بموسم 2025-2026، وذلك عند إجراء التسوية المالية بين الطرفين في فترة لاحقة، مع العلم أنّ هذا المبلغ يُعتبر الحد الأقصى للقيمة المالية التي يجب أن تُدفع، ومن الممكن أن يقل في حال حصل المدرب البرتغالي على وظيفة في فترة زمنية مُحددة.

وكان مانشستر يونايتد الإنكليزي قد كشف في تقرير نشره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنه دفع حوالي 13.49 مليون يورو لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع أموريم خلفاً للمدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي كلّف رحيله عن ملعب أولد ترافورد حوالي 14 مليون يورو، وعليه فإن الكلفة الإجمالية لتعيين أموريم يمكن أن تصل إلى حوالي 50 مليون يورو بالمُجمل في حال دفع تعويض الـ22 مليون يورو.

يُذكر أن أموريم فاز في 25 مباراة من أصل 63 خلال قيادته للفريق، منهياً الموسم الأول في المركز الـ15 في الدوري الإنكليزي، وهو أسوأ أداء ليونايتد منذ هبوطه إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في موسم 1973-1974، فيما كان الفريق في المركز السادس عند إقالته، بعدما دخل في خلاف كبير مع مدير كرة القدم في النادي جيسون ويلكوكس قبل أيام من مباراته الأخيرة ضد ليدز.