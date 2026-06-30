أمن مونديال 2026: تحييد مئات المسيرات غير المصرح بها

- رصدت السلطات الأميركية 1139 طائرة مسيّرة حول مواقع كأس العالم 2026، وتم تحييد أكثر من 300 منها دون استخدام القوة، مما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة. - استثمرت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات في تقنيات مكافحة الطائرات المسيّرة، ووسعت صلاحيات السلطات المحلية لتشويشها أو اعتراضها، مع تدريب ضباط الشرطة في المدن المضيفة. - يأتي التشديد الأمني بسبب الخوف من الهجمات الإرهابية في محيط تدريبات المنتخبات والملاعب، مما دفع أميركا لمنع الطائرات المسيرة في المناطق الأمنية المغلقة.

أصدرت السلطات الأميركية تقييمها الأمني ​​الأولي لكأس العالم الحالية، بعدما رُصد أكثر من 1100 طائرة مسيّرة حول مواقع المنافسات منذ انطلاق مونديال 2026، وحُيّد أكثر من 300 منها خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الأمنية المتعددة، يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم تحدث أي حوادث كبيرة تعرقل سير مونديال، إذ بلغت هذه الإجراءات الأمنية ذروتها استعداداً للمسابقة الدولية من مركز التعاون الدولي للشركة بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما ذكره راديو "أر إم سي" الفرنسي، الثلاثاء.

وبحسب إحصاءات السلطات الأميركية الأمنية، فإنه جرى رصد 1139 طائرة مسيّرة بالقرب من مواقع المنافسات، وحُيّد أكثر من 300 منها من دون الحاجة إلى استخدام القوة، إذ أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً إلى أنه صادر أكثر من 500 جهاز في إطار التحقيقات، مؤكداً أن الإجراءات التي وُضعت قبل انطلاق مونديال 2026 كانت فعالة على نحو كبير.

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وجعلت الولايات المتحدة عمليات مكافحة الطائرات المسيّرة ركيزةً أساسيةً لاستراتيجيتها الأمنية لبطولة كأس العالم الحالية، التي تستضيفها بالاشتراك مع كندا والمكسيك، بعدما استثمرت واشنطن مئات الملايين من الدولارات في هذه التقنيات، ووسّعت صلاحيات السلطات المحلية لتشويش هذه الأجهزة أو اعتراضها، كما تلقى عشرات من ضباط الشرطة في المدن الأميركية الإحدى عشرة المضيفة تدريباً من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويعود هذا التشديد الأمني من قبل السلطات الأمينة في الولايات المتحدة خلال مونديال 2026 إلى الخوف من الهجمات الإرهابية في محيط تدريبات المنتخبات أو خارج الملاعب وداخلها، بالإضافة إلى مناطق المشجعين الخاصة، الأمر الذي دفع أميركا إلى منع وجود الطائرات المسيرة في هذه المناطق التي تعتبرها أماكن أمنية مغلقة.