- أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب عن توفير تأشيرات إلكترونية مجانية للمشجعين بالتعاون مع السلطات المغربية والكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، مع إلزامية بطاقة "فان إيدي" للدخول إلى الملاعب. - يتم معالجة طلبات التأشيرات وبطاقات المشجعين عبر تطبيق "يلا" والموقع الرسمي، مع توفير خط دعم جماهيري على مدار الساعة بثلاث لغات لتسهيل دخول الجماهير وضمان تجربة سلسة وآمنة. - تسعى اللجنة لتوفير تجربة احتفالية وممتعة للمشجعين، مع تجهيز تسعة ملاعب لاستضافة البطولة، التي تقام في المغرب للمرة الثانية بعد نسخة 1988.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادمين، أن الحصول على التأشيرات الإلكترونية لدخول المملكة أصبح مجانياً لجميع المشجعين الراغبين في حضور نهائيات البطولة الأفريقية، الأبرز في القارة السمراء، وذلك بتعاون مع السلطات المغربية المختصة والكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف).

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن بطاقة المشجع "فان إيدي" ستظل إلزامية للدخول إلى الملاعب التسعة التي تستضيفها هذه البطولة، وأن معالجة طلبات التأشيرات الإلكترونية وبطاقات "فان إيدي" تتم بشكل متزامن عبر تطبيق "يلا"، والموقع الرسمي الوحيد للبرنامج "www.yallamorocco.ma"، إذ تأتي هذه الخطوة لتسهيل مأمورية دخول الجماهير إلى الميادين وضمان تجربة سلسة وآمنة لجميع المشجعين والضيوف.

وبحسب البيان نفسه، فإن اللجنة المنظمة خصصت أيضاً خط دعم جماهيري على الرقم 212530203030+، وسيكون متاحاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من أجل تقديم المساعدة والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات وبطاقات المشجعين، كما أن هذه الخدمة تقدم بثلاث لغات، وهي العربية والفرنسية والإنكليزية، مع إمكانية التواصل المباشر مع الفريق التقني عبر البريد الإلكتروني info@yallamorocco.ma.

ويسعى المنظمون من خلال هذه الإجراءات، إلى تسهيل وصول الجماهير ومتابعة جميع مباريات كأس أمم أفريقيا من دون عوائق، سواء كانوا من داخل المغرب أو من مختلف دول القارة الأفريقية والعالم، كما تلزم اللجنة المنظمة بتوفير تجربة احتفالية وممتعة لجميع المشجعين والضيوف، مع الحرص على تنظيم سلس وآمن لهذه البطولة، التي يستضيفها المغرب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988.

وجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا ستُنهي رسمياً الملاعب التسعة لاستضافة مبارياتها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ويتعلق الأمر بالأمير مولاي عبد الله والبريد والأولمبي ومولاي الحسن في الرباط، ومركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ومركب فاس، بالإضافة إلى ملاعب مراكش وأغادير وطنجة.