أمم أفريقيا: منتخب مصر يبحث عن التعويض من بوابة نيجيريا

- يواجه منتخب مصر نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي، ويسعى لتحقيق الميدالية البرونزية تحت قيادة المدرب حسام حسن. - تشهد التشكيلة تغييرات بمنح الفرصة للاعبين مثل أحمد مصطفى زيزو وإبراهيم عادل، مع إمكانية مشاركة مصطفى محمد وحارس مرمى جديد، في إطار تصحيح الأخطاء استعداداً لكأس العالم 2026. - يفتقد المنتخب لاعبين مهمين بسبب الإيقاف والإصابة، بينما يبرز محمد صلاح كأحد النجوم البارزين، ويسعى لتحقيق رقم قياسي كهداف تاريخي للمنتخب في البطولة.

يخوض منتخب مصر مواجهة تحديد صاحبي المركزين، الثالث والرابع، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يلتقي منتخب نيجيريا في الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القدس المحتلة، وهو الذي خرج من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام منتخب السنغال بهدف نظيف.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نيجيريا، وحصد الميدالية البرونزية، ورفع عدد انتصاراته في البطولة الحالية إلى خمسة انتصارات، والتقدم خطوة في التصنيف الدولي، ويدخل اللقاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن (59 عاماً)، وسط انتقادات تلاحقه بقوة على خلفية الأداء المخيب للآمال أمام السنغال، وعدم تقديم كرة هجومية، مع تراجع لافت في مستوى العديد من اللاعبين. ويسعى لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز، وتكرار تفوقه على "النسور الخضر"، بعدما حقق الفوز في مباراة سابقة ودية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، حينما فاز (2-1) على استاد القاهرة الدولي.

في المقابل، تُمثل المباراة بالنسبة إلى المدرب حسام حسن تحدياً آخر مهماً في مسيرته التدريبية، حيث يتيح له الحصول على الميدالية البرونزية الحضور شرفياً على منصات التتويج بوصفه ثالث أمم أفريقيا في أول بطولة قارية له في قيادة منتخب "الفراعنة" بعد الوصول إلى منصب المدير الفني، إذ يخلو رصيده التدريبي من أي بطولة.

وستشهد صفوف منتخب مصر تغييرات جديدة في التشكيلة، ومنح الفرصة لأكثر من لاعب غاب عن الحسابات في مباراتي ساحل العاج والسنغال، مثل ثنائي الوسط الهجومي أحمد مصطفى زيزو (30 عاماً) وإبراهيم عادل (24 عاماً)، وهما من العناصر الهجوميين، بالإضافة إلى إمكانية منح الفرصة لمصطفى محمد (28 عاماً)، هداف نانت الفرنسي، الذي عانى من الرهان على محمد صلاح (33 عاماً) وعمر مرموش (26 عاماً). كذلك تبرز في الصورة إمكانية الاعتماد على حارس مرمى من بين الثنائي مصطفى شوبير (25 عاماً) الذي شارك أمام أنغولا في الدور الأول، وأحمد الشناوي (34 عاماً) الحارس المتألق مع بيراميدز، في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي (37 عاماً) الذي اهتزت شباكه أربع مرات في آخر ثلاث مباريات، وكلّ ذلك يأتي في إطار إعلان تصحيح الأخطاء ومواجهة سلبيات هذه البطولة، قبل الدخول في الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة نيجيريا المقبلة أكثر من لاعب، مثل حسام عبد المجيد (24 عاماً) الذي تعرّض للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الماضية، وكذلك محمد حمدي (29 عاماً) الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال البطولة، وتأكد غيابه ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، ويملك في جعبته أسماءً تألقت بالفعل مثل محمد صلاح الذي سجل أربعة أهداف. ولا يزال يبحث عن رقم شخصي قياسي حال التسجيل مرة أخرى، وهو لقب هداف منتخب مصر التاريخي في كأس أمم أفريقيا، بعدما وصل إلى 11 هدفاً في مسيرته الدولية بالبطولة بشكل عام، منها أربعة أهداف في النسخة المغربية 2025، وكذلك عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنكليزي الذي قدم مستويات طيبة في أكثر من مباراة، وسجل هدفين لمنتخب مصر في مشواره بالبطولة.

وخاب أمل النجم المصري محمد صلاح في تحقيق اللقب الأفريقي الأول له مع المنتخب، ليتأجل حلم الفراعنة في الوصول إلى النجمة الثامنة، بعد التتويج الأول في أول نسخة عام 1957، ثم 1959 في النسخة الثانية، وفي 1986 على أرضه للمرة الثالثة، وفي 1998 في بوركينا فاسو، ومن ثم في 2006 و2008 و2010 في إنجازٍ غير مسبوق لم ينجح في الوصول إليه أي منتخب.